Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w listopadzie przyspieszy do ok. 2% r/r, prognozują eksperci Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).

„W ocenie MRPiT, w listopadzie można oczekiwać nieznacznego przyspieszenia wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu do ok. 2% w ujęciu rocznym. Wpłynie na to sektor motoryzacyjny. Ze względu na wysoką bazę, na wyniku będzie ciążyć produkcja dóbr związanych z energią oraz produkcja żywności, która może okazać się niższa, ze względu na wprowadzone obostrzenia i niższą sprzedaż” – czytamy w komentarzu do danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 1% r/r w październiku 2020 r. W ujęciu miesięcznym odnotowała wzrosła o 3,2%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w październiku br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,6% wyższym w porównaniu z wrześniem br.

W porównaniu z wrześniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w październiku br. odnotowano w 24 działach przemysłu, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 16,9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 16,5%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 13,6%, pozostałego sprzętu transportowego – o 9,9%, urządzeń elektrycznych – o 6,6%, papieru i wyrobów z papieru – o 4%, podał Urząd.

Źródło: ISBnews