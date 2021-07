Ministerstwo Rozwoju, Przedsiębiorczości i Technologii (MRPiT) spodziewa się, że po wzroście o 18,4% r/r w czerwcu, produkcja przemysłowa zwiększy się o ok. 11% r/r w lipcu, poinformował wiceminister Robert Tomanek.

„W ocenie MRPiT, w lipcu można spodziewać się dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu na poziomie ok. 11%, zaś w sierpniu – ok. 14%. W tych miesiącach w mniejszym stopniu na rezultaty będzie wpływać efekt niskiej bazy z zeszłego roku, a wręcz w niektórych branżach baza będzie bardzo wysoka (np. produkcja mebli). W całym drugim kwartale dynamika produkcji sprzedanej przemysłu powinna przekroczyć 30%, natomiast w trzecim kwartale spadnie do około 13%” – powiedział Tomanek, cytowany w komentarzu resortu do danych GUS.

Dodał, że „polski przemysł rośnie już trzynasty miesiąc z rzędu”.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 18,4% r/r w czerwcu 2021 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 4%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 18,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% wyższym w porównaniu z majem br. Według wstępnych danych w czerwcu br., w stosunku do czerwca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 32 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 47,5%, urządzeń elektrycznych – o 38,6%, metali – o 30,6%, wyrobów z metali – o 24,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 23,1%, papieru i wyrobów z papieru – o 22,3%, maszyn i urządzeń – o 20,0%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 19,4%.

Źródło: ISBnews