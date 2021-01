Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii (MRPiT) oczekuje w grudniu 2020 r. dwucyfrowego tempa wzrostu eksportu towarów. Jednocześnie spodziewa się, że w skali roku będzie on zbliżony do wyniku osiągniętego w 2019 roku, poinformował wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek.

Z podanych dzisiaj danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że eksport wyrażony w euro wyniósł 217,1 mld euro, a import 205,8 mld euro (spadek w eksporcie o 1,4%, a w imporcie o 6%). Dodatnie saldo wyniosło 11,4 mld euro, w styczniu – listopadzie 2019 r. 1,3 mld euro.

„W grudniu 2020 r. w ślad za: korzystnym efektem kalendarzowym (grudzień 2020 r. był o 2 dni dłuższy od grudnia 2019 r.)., szacowaną wyjątkowo wysoką dynamiką produkcji przemysłowej oraz wysokim popytem na polskie wyroby przemysłowe, na co wskazuje badanie PMI, oczekujemy dwucyfrowego tempa wzrostu eksportu towarów. Tym samym w skali roku spodziewamy się, że będzie on zbliżony do wyniku osiągniętego w 2019 r.” – powiedział Tomanek w komentarzu do danych GUS.

Jego zdaniem wynik dotyczący polskiego eksportu „w obliczu panującej epidemii należy uznać za dobry”.

„Świadczy on o wyjątkowej sile naszych eksporterów, którzy po raz kolejny potwierdzili swoją konkurencyjność na rynkach zagranicznych i pokazali swoją względną odporność na zaburzenia zewnętrzne. Tak szybka odbudowa naszego eksportu nie byłaby możliwa gdyby nie doszło do pewnych zmian zakupowych Europejczyków, a mianowicie przesunięcia popytu z usług na towary, w tym trwałe dobra konsumpcyjne (meble, RTV/AGD), w produkcji których się specjalizujemy” – podkreślił Tomanek, cytowany w komunikacie.

Z danych GUS wynika, że obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – listopad ub. r. wyniosły w cenach bieżących 960,8 mld zł w eksporcie oraz 909,8 mld zł w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 51 mld zł, w analogicznym okresie 2019 roku wyniosło 5,6 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku eksport wzrósł o 1,5%, a import spadł o 3,3%.

Źródło: ISBNews