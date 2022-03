Rzecznik rządu Piotr Muller liczy, że projekt zmian w konstytucji, zakładający wyjęcie wydatków na armię z progów zadłużenia publicznego oraz konfiskatę majątków oligarchów rosyjskich oraz podmioty i instytucje wspierające wojnę na terytorium Ukrainy, wpłynie do Sejmu jeszcze w tym tygodniu.

Propozycje te zostały przedstawione przez rząd podczas dzisiejszego spotkania z przedstawicielami opozycji.

„Droga konstytucyjna jest taka, że ona trwa miesiąc od momentu złożenia projektu. Liczę na to, że w tym tygodniu zostanie on doszlifowany. Było zgłoszonych kilka uwag rozszerzających te poprawki, o których dzisiaj mówiliśmy. Natomiast procedura jest jednomiesięczna. I jeszcze raz chciałbym podkreślić: nie ma prawnej możliwości skonfiskowania takich majątków bez zmiany konstytucji” – powiedział Muller podczas spotkania z dziennikarzami.

Przypomniał, że poprawki będą mogły być zgłaszane także na etapie prac sejmowych.

„Pamiętajmy, że on jeszcze na poziomie sejmowym może być obrabiany pod kątem poprawek, dlatego jest ten miesięczny tryb i on pozwala na to, aby doszlifować ewentualne uwagi, które by się pojawiły w tym czasie” – dodał.

Dopytywany czy projekt zmian w konstytucji wpłynie do Sejmu jeszcze w tym tygodniu, powiedział:”Liczbę na to, że w tym tygodniu będzie to możliwe”.

Na pytanie czy projekt zmian w konstytucji będzie także aktualny w przypadku zakończenia działań wojennych, odpowiedział twierdząco.

„Te projekty nadal będą realizowane, bo po pierwsze, mało kto się spodziewa, że ten konflikt zbrojny zakończy się tak szybko […]. A druga rzecz, mamy do czynienia ze wspieraniem działań o charakterze zbrodniczym właśnie przez oligarchów lub poprzez finansowanie różnego rodzaju źródłami z Europy, bo nie tylko przecież na terenie Polski” – wyjaśnił.

Rząd zaproponował dzisiaj zmiany w konstytucji, zakładające wyłączenie z reguł finansowych kwestii związanych z armią, konfiskatę majątków rosyjskich oligarchów i przekazanie środków z tej konfiskaty na pomoc poszkodowanym w wyniku wojny oraz wprowadzenie dodatkowego podatku dla firm zagranicznych, które mimo sankcji kontynuują działalność na terenie Federacji Rosyjskiej.

Zgodnie z konstytucją, projekt ustawy o zmianie konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydent. Pierwsze czytanie tego projektu może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia go Sejmowi. Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Źródło: ISBnews