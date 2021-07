Rzecznik rządu Piotr Muller nie wyklucza, że w końcu lipca bądź na początku sierpnia może zostać zwołane dodatkowe posiedzenie Sejmu, by zająć się przygotowywanymi obecnie projektami ustaw. Chodzi o kluczowe projekty z „Polskiego Ładu”.

„Nie wykluczam, że posiedzenia Sejmu dodatkowe mogą być związane z ustawami, nad którymi w tej chwili procedujemy. Bo nie tylko tu chodzi o ustawę podatkową, ale o kilka innych ustaw, które są równolegle” – powiedział Muller podczas konferencji prasowej. Zastrzegł, że o tym zdecyduje marszałek Izby.

Najbliższe posiedzenia Sejmu są zaplanowane na 21-23 lipca oraz 11 sierpnia.

„Nie wykluczam, że takie posiedzenie Sejmu dodatkowe byłoby przydatne, by przed wakacjami sejmowymi zamknąć proces legislacyjny nad kluczowymi ustawami” – dodał.

Na początku czerwca rząd zapowiedział przedstawienie w ciągu 100 dni dziesięciu głównych projektów dotyczących „Polskiego Ładu”, w tym m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł rocznie, zwolnienie z podatku emerytur do 2,5 tys. zł miesięcznie, gwarancje bankowo-kredytowe dla kupujących mieszkania czy możliwość budowania domów do 70 m2.

Na początku tygodnia rzecznik rządu Piotr Muller zapowiadał, że rząd chce przedstawić projekt pakietu podatkowego do konsultacji społecznych jeszcze w tym tygodniu. Jednak okazało się, że koalicjanci nie osiągnęli jeszcze porozumienia co do ostatecznego kształtu rozwiązań podatkowych.

Dzisiaj wicepremier Jarosław Gowin poinformował, że „padły pewne propozycje zbliżające się ku postulatom Porozumienia”, ale – jak podkreślił – potrzebne są dalsze rozmowy. Na konferencji prasowej rzecznik rządu zapytany, czy został wyznaczony termin spotkania z Porozumieniem, powiedział: „nie wiem czy jest wyznaczony, nie mam takiej informacji”.

