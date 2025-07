W tegorocznych aukcjach do sprzedaży przeznaczono 75,9 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości nieco ponad 31 mld zł. Jednak w dwóch rozstrzygniętych aukcjach łącznie zakontraktowano ponad 16 TWh (21%) energii elektrycznej o wartości niespełna 5 mld zł (16%), podał Urząd Regulacji Energetyki (URE).

„Wszystkie aukcje były dedykowane instalacjom nowym. Wśród 129 zwycięskich ofert, podobnie jak w latach ubiegłych, zdecydowanie dominują instalacje fotowoltaiczne (126), natomiast pozostali zwycięzcy to instalacje wiatrowe (3)” – czytamy w komunikacie.

Największym zainteresowaniem, tak jak w 2024 r., cieszyła się aukcja przeznaczona dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy większej niż 1 MW (oznaczona jako AZ/7/2025).

„Do aukcji przystąpiło 73 wytwórców, którzy złożyli 98 ofert. Zdecydowana większość (95) ofert została złożona przez przedsiębiorców inwestujących w instalacje fotowoltaiczne. W ramach tego koszyka na zakup 32,25 TWh energii przeznaczono niemal 8,9 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano ok. 49% wolumenu energii (ok. 15,8 TWh) w ramach 76 ofert zgłoszonych przez 57 wytwórców, o łącznej wartości niemal 4,8 mld zł (co stanowi ok. 54% wartości energii przeznaczonej do sprzedaży). W konsekwencji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieco ponad 1 623 MW oraz lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 82,7 MW” – czytamy dalej.

Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 389 zł/MWh dla elektrowni słonecznych i 324 zł/MWh dla elektrowni wiatrowych. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła 100 zł/MWh dla lądowych farm wiatrowych oraz 216,9 zł/MWh dla elektrowni fotowoltaicznych. Maksymalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła odpowiednio 320 zł/MWh oraz 329,68 zł/MWh.

„W drugiej z rozstrzygniętych w tym roku aukcji (AZ/6/2025), przeznaczonej dla projektów w technologiach wiatrowej i fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 1 MW, zwycięskie oferty objęły instalacje o łącznej mocy zainstalowanej ok. 47,7 MW. Do aukcji przystąpiło 33 wytwórców, którzy złożyli łącznie 83 oferty obejmujące wyłącznie instalacje fotowoltaiczne. W ramach tego koszyka na zakup 11,25 TWh energii przeznaczono ok. 3,82 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano nieco ponad 0,48 TWh energii elektrycznej (4,3% ilości energii przeznaczonej do sprzedaży) w ramach 53 ofert zgłoszonych przez 20 wytwórców o łącznej wartości niespełna 0,17 mld zł (4,4% wartości energii przeznaczonej do sprzedaży)” – napisano w materiale.

Cena referencyjna dla projektów fotowoltaicznych w tym koszyku wynosiła 414 zł/MWh. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła 314,77 zł/MWh. Natomiast maksymalna cena, po jakiej energia została sprzedana wyniosła 374,77 zł/MWh.

W obu rozstrzygniętych aukcjach zadziałała reguła „wymuszenia konkurencji”, zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100% wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami, wskazał Urząd.

„Kolejny rok z rzędu liczba ofert w aukcjach dedykowanych hydroelektrowniom, biogazowniom rolniczym oraz instalacjom wykorzystującym biomasę i biogaz inny niż rolniczy była niewystarczająca do rozstrzygnięcia tych aukcji” – czytamy dalej w komunikacie.

Aukcje AZ/1/2025 oraz AZ/2/2025, przeznaczone dla instalacji na biomasę (w tym dedykowane instalacje spalania biomasy, dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego, instalacje termicznego przekształcania odpadów, układy hybrydowe) albo wyłącznie na biogaz inny niż rolniczy (w tym wykorzystujące wyłącznie biogaz pochodzący ze składowisk odpadów lub wykorzystujące wyłącznie biogaz pochodzący z oczyszczalni ścieków), aukcja AZ/3/2025 dedykowana nowym biogazowniom rolniczym o mocy większej niż 1 MW, a także aukcje AZ/4/2025 i AZ/5/2025 przeznaczone dla instalacji wykorzystujących biopłyny, energię geotermalną i hydroenergię nie zostały rozstrzygnięte z uwagi na brak wymaganej liczby ofert.

Zgodnie z przepisami ustawy OZE, aukcję rozstrzyga się, jeżeli złożono nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

„W efekcie przeprowadzonych przez URE dotychczas aukcji (w latach 2016-2025) zakontraktowano niemal 307 TWh energii elektrycznej o wartości blisko 77 mld zł. Wsparciem objęto ponad 4,9 tys. instalacji odnawialnych źródeł energii. Zdecydowana większość wsparcia – o wartości ponad 75 mld zł – to kontrakty instalacji nowoprojektowanych” – podsumowano w informacji.

Źródło: ISBnews