Na czele nowego Ministerstwa Energii – łączącego resort przemysłu i dział energii z Ministerstwa Klimatu i Środowiska – stanie Miłosz Motyka, poinformował premier Donald Tusk.

„Tyle, co można zrobić bez ustaw, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, zrobimy – i to jest masywne działanie. Dlatego powołujemy Ministerstwo Energii. To jest ministerstwo, które będzie rozstrzygało kwestie, które do tej pory były częściowo w gestii ministra klimatu i środowiska, ministra przemysłu. Resort przemysłu i dział energia będą skupione w jednym ręku i gwarantuję także pełną współpracę nowego ministra energii pana Miłosza Motyki z dotychczasowymi moimi partnerami, którzy kwestiami energetyki się zajmowali, a więc pełnomocnika Wrochny, ale przede wszystkim – wszystkich spółek Skarbu Państwa, które działają w obszarze energii – tak, aby już jednoznacznie uwspólnić politykę energetyczną” – powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

Na czwartek planowane jest zaprzysiężenie nowego gabinetu, a na piątek – jego pierwsze posiedzenie.

Źródło: ISBnews