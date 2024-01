Złożony podczas grudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) wniosek o podwyżkę stóp procentowych o 200 pb nie uzyskał większości głosów, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Za podwyżką w tej skali opowiedziała się Joanna Tyrowicz, zaś przeciwko oddano 9 głosów.

W grudniu ub.r. (a następnie także w styczniu br.) RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie po tym, jak w październiku obniżyła je o 25 pb – w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75%. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp – o 75 pkt proc. do 6% w przypadku stopy referencyjnej.

Źródło: ISBnews