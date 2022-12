Na rachunku obrotów bieżących w III kw. 2022 r. zanotowano deficyt w wysokości 5 777 mln euro wobec 4 416 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 5 060 mln euro deficytu w III kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Liczone w złotych, saldo C/A było w III kw. 2022 r. ujemne i wyniosło 27 414 mln zł.

„Ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 27,4 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. pogorszyło się o 4,3 mld zł. Na wartość salda złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (39 mld zł), obrotów towarowych (31,0 mld zł) i dochodów wtórnych (3,3 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (45,9 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB wyniosła minus 3,5% i w porównaniu z rokiem poprzednim pozostała na tym samym poziomie” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 380 mld zł i była o 29,7% wyższa r/r. Do przyspieszenia dynamiki eksportu, w porównaniu z poprzednimi kwartałami, przyczynił się przede wszystkim wzrost wolumenu sprzedaży zagranicznej branży samochodowej. W wyniku poprawy dostępności głównych komponentów do produkcji, zwiększył się eksport nowych pojazdów, a wzrost produkcji w europejskich fabrykach przyczynił się do zwiększenia dostaw części. W tym samym czasie spadkowa tendencja kontynuowana była w eksporcie dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, podano także.

„W omawianym kwartale wartość importu wyniosła 411 mld zł, co oznacza wzrost o 32,1% r/r. Inaczej niż w przypadku eksportu – w imporcie obserwowane było obniżenie dynamiki. Dane statystyki handlu zagranicznego wskazują, że przyczynił się do tego zarówno niższy wzrost wolumenu, jak i nieco wolniejszy wzrost cen” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews