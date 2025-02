Na rachunku obrotów bieżących wystąpi deficyt 1,3% PKB w br. wobec nadwyżki szacowanej na 0,1% PKB w ub.r., ocenia ING Bank Śląski.

„Rok 2024 skończyliśmy z symboliczną nadwyżką na rachunku obrotów bieżących (0,1% PKB). Po nadwyżce w 2023 (1,8% PKB) i zrównoważonej pozycji zewnętrznej w 2024, w 2025 spodziewamy się deficytu (1,3% PKB). Popyt zagraniczny pozostaje słaby, a krajowa gospodarka się rozwija” – czytamy w komentarzu banku do danych NBP dotyczących C/A.

NBP podał dziś, że na rachunku obrotów bieżących zanotowano deficyt w wysokości 803 mln euro w grudniu 2024 r. wobec 33 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej i w porównaniu do 102 mln euro deficytu w grudniu poprzedniego roku.

Eksport towarów z Polski spadł o 0,3% r/r do 24 703 mln euro w grudniu 2024 r., zaś import wzrósł o 3,9% r/r do 26 939 mln euro. W całym 2024 r. eksport spadł o 1,2% r/r do 331,61 mld euro, a import wzrósł o 2,3% r/r do 338,42 mld euro.

Liczone w złotych, saldo C/A było w grudniu 2024 r. ujemne i wyniosło 3 429 mln zł.

Źródło: ISBnews