Na rekompensaty i wyrównania dla wytwórców ciepła w okresie od października 2022 r. do końca czerwca 2023 r. przekazano 3,3 mld zł, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Kwestię rekompensat dla wytwórców ciepła reguluje ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

„Od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. do podmiotów wypłacających przekazano ok. 3,3 mld zł na wypłatę rekompensat i wyrównań, o których mowa w ww. ustawie. Za dystrybucję środków jest odpowiedzialny Zarządca Rozliczeń S. A. oraz wojewodowie wraz z gminami” – napisała Moskwa w odpowiedzi na interpelację.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ustanawia wobec przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła obowiązek stosowania ceny wytwarzania ciepła nie wyższej od średniej ceny wytwarzanego ciepła z rekompensatą wynoszącej:

– dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy – 150,95 zł/GJ,

– dla pozostałych źródeł – 103,82 zł/GJ.

Funkcjonowanie regulacji, zgodnie z założeniami zaplanowane na stosowanie w sezonie grzewczym 2022/2023, zostało wydłużone do 31 grudnia 2023 r. obejmując także przyszły sezon grzewczy.

Zmodyfikowany mechanizm dodatków określił maksymalne ceny dostawy ciepła, która nie mogą być wyższe niż obliczone ceny dostawy ciepła na dzień 30 września 2022 r. powiększone o 40 % wzrostu. Oznacza to, że sprzedawcy ciepła zostali zobowiązani do zastosowani nowych limitów cen wobec uprawnionych odbiorców.

Jeżeli dla danego miesięcznego okresu rozliczeniowego nastąpi wzrost ceny dostawy ciepła, obliczonej na podstawie cen i stawek opłat stosowanych wobec odbiorców ciepła powyżej ceny maksymalnej, cena płacona przez tych odbiorców zostaje ograniczona do tej wysokości, a przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje wyrównanie.

Źródło: ISBnews