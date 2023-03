Na świadczenie wspierające, kierowane do osób niepełnosprawnych ma trafić 3,57 mld zł w 2024 r., a łącznie 52,1 mld zł w ciągu dziesięciu lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o świadczeniu wspierającym. Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej trafił do uzgodnień międzyresortowych.

Skutek dla finansów publicznych nowego świadczenia został oszacowany na 3 570,15 mln zł w 2024 r. i odpowiednio 5 717,4 mln zł w 2025 r. oraz 6 647,32 mln zł w 2026 r. Według OSR na nowe świadczenie w ciągu najbliższych 10 lat ma trafić 52 136,47 mln zł.

Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. Świadczenie wspierające będzie świadczeniem kierowanym bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia będą osoby legitymujące się decyzją ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia.

Świadczenie wspierające będzie przysługiwało osobie posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie:

1) od 1 do 3 punktów w skali potrzeby wsparcia – w przypadku dzieci poniżej 3. roku życia,

2) od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia – w przypadku dzieci i osób powyżej 3. roku życia.

Projektowana ustawa zakłada, że świadczenie wspierające przysługiwać będzie w wysokości od 50% do 200% renty socjalnej w zależności od określonego w decyzji poziomu potrzeby wsparcia.

Świadczenie to ma być wprowadzane w trzech etapach:

– I etap – od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 200% renty socjalnej.

– II etap – od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami ze średnim poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 100% renty socjalnej.

– III – ostatni etap – od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnym poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 50% renty socjalnej.

„Szacowana liczba osób, która może wnioskować o wydanie decyzji ustalającej poziomu potrzeby wsparcia to łącznie około 1734,27 tys. osób, w tym:

Szacuje się, że 50% z tej grupy osób (tj. 867,14 tys.) wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w 2024 r.

Szacuje się, że 30% z tej grupy osób (tj. 520,28 tys.) wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w 2025 r.

Szacuje się, że 20% z tej grupy osób (tj. 346,85 tys.) wystąpi o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w 2026 r.” – czytamy w OSR.

Realizacja świadczenia wspierającego będzie stanowiła zadanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kwota otrzymywanego świadczenia wspierającego będzie powiązana z wysokością renty socjalnej, której aktualna wysokość w roku 2023 po waloryzacji wynosi 1 588,44 zł miesięcznie brutto. Przyjęto do obliczeń coroczną waloryzację wskaźnikiem inflacji zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów.

Nowe orzeczenie będą mogły otrzymać zarówno osoby, których opiekunowie aktualnie korzystają z któregoś ze świadczeń opiekuńczych (św. pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) i chcą z niego zrezygnować, by powrócić na rynek pracy, jak i osoby, których opiekunowie nie mieli dotychczas przyznanego żadnego świadczenia opiekuńczego.

Jeśli osoba z niepełnosprawnościami nie zdecyduje się na własne świadczenie wspierające, wówczas jej opiekun będzie mógł otrzymywać zmodyfikowane świadczenie pielęgnacyjne w dotychczasowej wysokości z możliwością dorabiania do corocznego limitu w wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

