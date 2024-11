Na wdrożenie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA) przez 209 miast do stycznia 2028 r. zarezerwowanych jest blisko 5,8 mld zł, poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Obowiązek sporządzenia i wdrożenia takich planów przez miasta liczące powyżej 20 tys. mieszkańców zakłada projekt nowelizacji ustawy prawo środowiska.

„Na samo tworzenie planów dla samorządów przeznaczamy 20 mln zł z europejskich funduszy FEnIKS. Dodatkowo 2,43 mld zł dla dużych miast powyżej 100 tys. mieszkańców, które mają Miejski Plan Adaptacji, na wdrażanie tych planów. Dodatkowo 2,39 mld zł dla miast średnich od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców na również wdrażanie tych planów. Dodatkowo Fundusz Polska Wschodnia 930 mln zł na stworzenie i jego wdrożenie. W sumie te programy na dziś, tylko na dziś, tylko do roku 2027, tylko część dla samorządów, opiewają na 5,8 mld zł” – powiedziała Zielińska w Sejmie.

„Ale ta ustawa dzięki wdrożeniu kolejnych kamieni milowych […] w Krajowym Planie Odbudowy uruchamia kolejne 10,6 mld zł w ramach czwartej płatności Krajowego Planu Odbudowy” – dodała.

Projekt nowelizacji ustawy prawo ochrony środowiska zakłada wprowadzenie obowiązku przygotowywania przez miasta powyżej 20 tys. mieszkańców miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA). Plan będzie opracowywany przy zapewnieniu możliwości udziału w jego przygotowaniu społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w UoOŚ. MPA nie będą aktami prawa miejscowego.

Miasta liczące co najmniej 20 tys. mieszkańców, które jeszcze nie mają opracowanych MPA, będą do ich opracowania i uchwalenia zobowiązane najpóźniej do dnia 2 stycznia 2028 r. Składową MPA będzie również koncepcja zazieleniania miasta, w tym zwiększania powierzchni terenów zieleni i zadrzewień, oraz koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.

W praktyce projektowana regulacja dotyczy 209 miast.

