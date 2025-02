Nabór do programu „Cyberbezpieczny Rząd”, który zapewni instytucjom publicznym 350 mln zł na modernizację i rozbudowę systemów ochrony danych oraz infrastruktury IT – w tym zakup sprzętu i oprogramowania – rusza 28 lutego, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Granty trafią do kluczowych podmiotów Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, które odpowiadają za bezpieczeństwo państwa i obywateli, podkreślono.

„Cyberbezpieczeństwo to dziś fundament sprawnego i bezpiecznego państwa. To także jedno z najważniejszych wyzwań z jakim musimy się mierzyć na co dzień. Naszym celem jest wzmocnienie odporności administracji publicznej na zagrożenia w sieci. Inwestując w modernizację, wzmacniamy system obrony przed cyberatakami i zwiększamy poziom ochrony danych obywatelek i obywateli” – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, cytowany w komunikacie.

Projekt „Cyberbezpieczny Rząd” zapewni granty o łącznej wartości 350 mln zł, które pozwolą na: modernizację i rozbudowę infrastruktury IT, wdrożenie nowych zabezpieczeń systemów informatycznych, podniesienie kompetencji specjalistów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, wymieniono w materiale.

Program koncentruje się na trzech głównych filarach:

* Organizacja – wdrażanie procedur i standardów cyberbezpieczeństwa,

* Kompetencje – podnoszenie kwalifikacji kadr IT,

* Technologie – inwestycje w nowoczesne narzędzia ochrony danych i systemów.

Źródło: ISBnews