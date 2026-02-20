Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Moja Elektrownia Wiatrowa został zamknięty dziś o godzinie 8:00, podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

„Pierwotnie nabór miał być prowadzony do dnia 28 lutego 2026 r. lub do momentu wyczerpania dostępnej alokacji środków finansowych, wynoszącej 150 mln zł. Ze względu na bardzo duże zwiększenie zainteresowania Programem w ostatnich dniach oraz szybkie wykorzystanie dostępnego budżetu środki przeznaczone na realizację wsparcia zostały w pełni rozdysponowane przed planowanym terminem zakończenia naboru” – czytamy w komunikacie.

Wnioski złożone do momentu zamknięcia naboru będą podlegały dalszej ocenie zgodnie z obowiązującymi zasadami programu, podano także.

Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” skierowany jest do osób fizycznych – właścicieli budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych w takich budynkach. Dofinansowanie dotyczy zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej produkującej energię na własne potrzeby oraz magazynu energii elektrycznej (opcjonalnie).

