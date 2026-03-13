Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) ogłoszą w II kwartale tego roku nabory dla osób fizycznych (grantobiorców) na dofinansowanie mikroretencji, czyli przydomowe systemy gromadzenia i wykorzystania deszczówki, w ramach programu o budżecie 173 mln zł, podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

W programie będzie można otrzymać do 8 000 zł dofinansowania. Budżet w wysokości 173 mln zł zapewniono z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027.

„NFOŚiGW zakończył nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które po podpisaniu umowy z NFOŚiGW, przygotują i ogłoszą nabory dla mieszkańców podległych województw (wnioski o dofinansowanie będą składane przez grantobiorców do regionalnego WFOŚiGW). Ogłoszenie naborów wraz z informacjami na temat oferowanego wsparcia w konkretnym województwie zaplanowano w drugim kwartale 2026 r.” – czytamy w komunikacie.

W ramach Mikroretencji będzie można otrzymać dotację na zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji do:

– zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych np. z dachów, chodników, podjazdów,

– magazynowania wód opadowych w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności min. 2 m3,

– retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie np. rozszczelnienie powierzchni, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte,

– wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych np. pompy, zraszacze, centrale dystrybucji wody, wymieniono.

Dotacja dla osób fizycznych wyniesie 90% kosztów kwalifikowanych instalacji. Maksymalna wysokość dotacji to 8 000 zł.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek przeznaczony na cele mieszkalne (stale lub czasowo).

Źródło: ISBnews