Można liczyć na wzrost PKB w Polsce o 3,5% r/r w całym 2025 r. pomimo braku dynamizacji inwestycji, ponieważ ich słabość jest rekompensowana lepszą od wcześniejszych prognoz kondycją spożycia gospodarstw domowych, oceniają Adam Antoniak i Rafał Benecki z Biura Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego.

„Według wstępnego szacunku GUS w III kw. 2025 r. PKB wzrósł o 3,7% r/r (ING: 4,0%; konsensus: 3,7%), po wzroście o 3,3% r/r w III kw. 2025 r. Dane odsezonowane wskazują na stabilizację ożywienia w tempie 0,8% kw/kw w III kw. 2025 r. vs. 0,8% kw/kw w II kw. 2025 r. Wzrost rocznego tempa PKB wynika m.in. z niskiej bazy odniesienia z uwagi na przytłumioną aktywność gospodarczą we wrześniu 2024, kiedy wystąpiła powódź” – napisali analitycy w komentarzu do danych GUS.

Wskazali, że dane o strukturze wzrostu gospodarczego poznamy 1 grudnia, jednak publikowane dotychczas wskaźniki miesięczne sugerują, że (po stronie wartości dodanej) wyższą roczną dynamikę obserwowaliśmy w sektorze przemysłowym. W nieco wolniejszym, ale wciąż wysokim tempie rosła aktywność w handlu towarami. Utrzymywała się recesja w budownictwie. Analitycy liczą, że sektory usługowe nadal były w dobrej kondycji, wspierając wzrost PKB w III kw. 2025 r., jednak ich wzrost był nieco wolniejszy od ich oczekiwań.

„Od strony wydatkowej, wzrost PKB był w naszej ocenie nadal przede wszystkim napędzany konsumpcją prywatną, która rosła w podobnym tempie jak w II kw. 2025 r. m.in. dzięki solidnie rosnącemu popytowi na usługi. Jednocześnie opóźnia się odbicie inwestycji, do czego przyczyniają się m.in. słabe przygotowanie projektów z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i konieczność ich aktualizacji” – czytamy dalej.

Biura Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego szacuje, że polska gospodarka urośnie 3,5% w tym roku pomimo opóźnień w inwestycjach.

„W 2025 nadal liczymy na wzrost PKB o 3,5%. Wprawdzie napływające dane wskazują, że nie realizuje się scenariusz dynamizacji inwestycji w tym roku, jednak ich słabość jest rekompensowana lepszą od wcześniejszych prognoz kondycją spożycia gospodarstw domowych” – napisano.

Ponadto harmonogram wdrażania KPO daje podstawy do optymistycznych ocen perspektyw dla inwestycji w 2026, podali także Antoniak i Benecki.

„W 2025 roku polska gospodarka utrzymuje tempo przekraczające 3%, co pozytywnie odróżnia nas na tle innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów Unii Europejskiej, które drugi rok z rzędu mogą rozczarować stanem koniunktury. Szybkiemu wzrostowi towarzyszy brak istotnych nierównowag, zarówno zewnętrznych (deficyt obrotów bieżących w okolicach 1% PKB) jak i wewnętrznych (inflacja CPI coraz bliżej celu NBP). Wysoka jest natomiast skala nierównowagi pomiędzy krajowym sektorem publicznym (wysoki deficyt), a prywatnym (niskie inwestycje, wysokie oszczędności)” – zakończyli w komentarzu.

Źródło: ISBnews