W budżecie państwa na koniec sierpnia br. odnotowano 27,53 mld zł nadwyżki, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Miesiąc wcześniej w budżecie zanotowano nadwyżkę w wysokości 34,66 mld zł.

Dochody budżetu państwa po sierpniu wyniosły 345,1 mld zł, tj. 70,2 % planu na cały rok 2022 zakładanego w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 317,6 mld zł, tj. 60,9 % planu na br.

„W okresie styczeń-sierpień 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 25,0 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – sierpień 2021 r. o ok. 37,3 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku VAT były wyższe o 7,9% r/r (tj. ok. 11,1 mld zł),

dochody z podatku PIT były wyższe o 11,2% r/r (tj. ok. 5,1 mld zł),

dochody z podatku CIT były wyższe o 42,2% r/r (tj. ok. 14,8 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 9,1% r/r (tj. ok. 4,5 mld zł),

dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 22,2% r/r (tj. ok. 0,8 mld zł )” – czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń-sierpień 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 28,5 mld zł i było niższe o ok. 12,3 mld zł (tj. 30,1%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień 2021 r.

„Wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 7,7 mld zł) na finansowanie uzupełniające, co było związane m.in. z niższym stanem środków na rachunku FUS na koniec 2021 r. w stosunku do roku 2020, rozpoczęcia w lutym wypłat Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego z wyrównaniem od stycznia w większej kwocie niż pierwotnie planowano oraz zwiększonej do poziomu 7% waloryzacji świadczeń” – podał resort.

W ramach części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazano więcej o 3,7 mld zł, w tym m. in. środki na wpłatę do Funduszu Pomocy oraz do Agencji Rezerw Strategicznych na realizację zadań z zakresu zakupu rezerw strategicznych. Większe wykonanie odnotowano także w ramach środków własnych Unii Europejskiej (więcej o ok. 3,1 mld zł), a także w zakresie obsługi długu Skarbu Państwa (więcej o ok. 2,6 mld zł).

