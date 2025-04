15,6% Polaków zamierza średnio wydać 200-300 zł na wielkanocną żywność w przeliczeniu na jedną osobę, wynika z badania UCE Research i Shopfully (do niedawna Offerista Group). To najczęściej wskazywana kwota w badaniu, która oznacza, że czteroosobowa rodzina łącznie na samą żywość przeznaczy średnio ok. 800-1200 zł.

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się przedział 150-200 zł – 14,4%, następnie powyżej 500 zł – 13,1%, 300-400 zł – 12%, 100-150 zł –

9,4%, a także 400-500 zł – 8,8%, przedział 50-100 zł – 7%. Natomiast najmniej wskazań mają najniższe możliwe wydatki, poniżej 50 zł – 2,3%, wymieniono.

„Dane pokazują, że to taka nasza średnia świąteczna, choć w tym roku lekko zawyżona. Patrząc na ceny w sklepach, to ani dużo, ani mało. Jednak wszystko oczywiście zależy od tego, na ile osób są organizowane święta i jak się je obchodzi w danym domu. Jest jeszcze inna kwestia. Od wielu lat konsumenci wydają więcej pieniędzy przed Bożym Narodzeniem niż przed Wielkanocą, ponieważ bardziej celebrują zimowe święta” – powiedział współautor badania z Shopfully Robert Biegaj, cytowany w komunikacie.

13,7% Polaków jeszcze nie wie, ile pieniędzy wyda na żywność dla jednej osoby na święta.

„W mojej ocenie, powyższy stan jest spowodowany przede wszystkim drożejącą żywnością. Polacy to widzą i odpowiednio reagują, głównie w taki sposób, że ograniczają wydatki na świąteczną żywność. Niemniej w tym roku nie widać tego na aż tak dużą skalę, jak było to zauważalne w czasie wysokiej inflacji. Z roku na rok Polacy coraz bardziej odchodzą od wielkiego świętowania. Szczególnie widać to po Wielkanocy. Mniej też marnują żywności, co akurat jest dobrym nawykiem. Do tego czasem nawet mam wrażenie, że w niektórych przypadkach lepiej się przygotowują do celebrowania długich weekendów i grillowania niż do świąt wielkanocnych” – dodał Biegaj.

„W mojej opinii, ww. wyniki nie odchylają się zbytnio od zeszłorocznego standardu, tylko nieco się różnią. Te święta ani nie będą zbyt bogate, ani zbyt biedne. Będą po prostu średnie” – ocenił Biegaj.

Na przedostatnim miejscu w rankingu jest zapowiedź, że konsument nic nie wyda na wielkanocną żywność (np. nie obchodzi świąt lub wyjeżdża) – 3,7%.

