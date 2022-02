Początek roku dla fizycznego srebra inwestycyjnego z całą pewnością można zaliczyć do udanych. Wysokie zapotrzebowanie na ten metal potwierdzają dane U.S. Mint, z których wynika, że w ubiegłym miesiącu mennica sprzedała 5 milionów uncji srebra, a więc najwięcej od 5 lat! Według danych sprzedaż srebrnych monet wzrosła o 4,6% wobec 4,78 milionów uncji sprzedanych w analogicznym okresie w 2021 roku.

Historycznie styczeń jest jednym z najbardziej pracowitych miesięcy dla U.S. Mint. Osiągnięty w minionym miesiącu rezultat nie jest jednak wyłącznie zasługą czynnika sezonowości – duże przełożenie na skalę zapotrzebowania na fizyczne srebro inwestycyjne mają obecnie nasilające się napięcia geopolityczne, utrzymująca się wysoka presja inflacyjna, jak również niepewność, co do tego, dokąd zmierza światowa gospodarka. Warto również zwrócić uwagę, że aktualny stosunek złota do srebra (ang. gold – silver ratio) jest dodatkowym czynnikiem napędzającym zapotrzebowanie na drugi z wymienionych metali. Na tle historycznym srebro wydaje się obecnie niedoszacowane w stosunku do złota – wskaźnik gold – silver ratio znajduje się obecnie powyżej 80, co najprościej rzecz ujmując oznacza, że potrzeba nieco ponad 80 uncji srebra, żeby nabyć 1 uncję złota. Czyni to aktualną cenę srebra bardzo atrakcyjną w oczach potencjalnych inwestorów.

Nicky Shiels – Strateg ds. Metali Szlachetnych w MKS PAMP – wskazał, że z danych amerykańskiej filii firmy wynika, że premium za srebrne monety oscyluje aktualnie w okolicach 8 USD/oz, co najlepiej obrazuje wielkość popytu na ten metal.

Jeśli chodzi o długoterminowe perspektywy dla srebra, myślą przewodnią dominującej wśród uczestników rynku narracji jest dalszy wzrost cen tego metalu w świetle rosnącego zapotrzebowania na srebro nie tylko ze strony inwestorów, ale przede wszystkim „zielonej” części przemysłu. Srebro znajduje bowiem zastosowanie m.in. w przemyśle fotowoltaicznym, który reprezentuje około 11% całkowitego zapotrzebowania na ten metal ze strony przemysłu. Podczas gdy w 2021 roku sektor zgłosił zapotrzebowanie na nieco ponad 100 milionów uncji srebra, szacuje się, że w 2022 roku będzie to już około 140 milionów uncji.

Źródło: Tavex