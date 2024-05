Nastąpi silne ożywienie wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach i zwiększa się prawdopodobieństwo realizacji prognozy wzrostu PKB o 3,7% r/r w br., ocenia PKO Bank Polski.

„Po dzisiejszej publikacji czujemy się komfortowo z naszą całoroczną prognozą zakładającą wzrost PKB o 3,7%. Kolejne kwartały pokażą naszym zdaniem silne ożywienie wzrostu gospodarczego – jego motorem, obok konsumpcji, będą się stopniowo stawały inwestycje, wspierane przez uruchamiane projekty współfinansowane przez UE oraz rosnące wydatki zbrojeniowe. Skutkiem ożywienia gospodarczego będzie przyspieszenie dynamiki importu. W związku z tym w drugiej połowie roku eksport netto będzie miał ujemny wkład do PKB, będzie on jednak łagodzony przez odwrócenie cyklu zapasów” – czytamy w komentarzu do danych GUS o PKB w I kw. br.

Bank ocenił, że motorem wzrostu gospodarczego w I kw. była konsumpcja prywatna, która mogła przyspieszyć do +3,4% r/r w I kw. br. wobec 0,0% r/r w IV kw ub.r.

„Odbudowa konsumpcji jest możliwa dzięki silnemu wzrostowi realnych dochodów – w I kw. 2024 r. płace w gospodarce narodowej zwiększyły się w ujęciu realnym o 11,5% r/r, podobny wzrost odnotowały renty i emerytury. Tak silny wzrost dochodów umożliwia wzrost konsumpcji, nawet przy założeniu odbudowy wykorzystanych w okresie podwyższonej inflacji oszczędności” – czytamy dalej.

Ekonomiści szacują, że dynamika inwestycji wyhamowała do 0% w I kw. z 15,8% r/r w IV kw. ub.r.

„W I kw. 2024 r. najpewniej mocno (w okolice 0% z 15,8% r/r w IV kw. 2023 r.) wyhamowały inwestycje, co jest związane z okresem przejściowym pomiędzy perspektywami finansowymi UE. Efekt ten widoczny jest w spadającej w całym I kw. 2024 r. produkcji budowlano-montażowej, jednak zakładamy, że nakłady na maszyny i urządzenia nadal rosły” – czytamy dalej.

Jak podał dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku danych Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 1,9% r/r w I kw. 2024 r. wobec 1% wzrostu r/r w poprzednim kwartale.

Konsensus rynkowy na I kw. wynosił 1,8% wzrostu w ujęciu niewyrównanym sezonowo.

W I kwartale 2024 r. dynamika realnego PKB wyrównanego sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zwiększyła się o 0,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i była wyższa niż przed rokiem o 1,3%.

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za I kwartał 2024 r., który zostanie opublikowany 3 czerwca 2024 r.

Źródło: ISBnews