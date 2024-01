Obserwowane pozytywne nastawienie inwestorów zagranicznych do Polski, wyrażone m.in. wysokim popytem na ostatnią emisję euroobligacji przez rząd, oraz oczekiwany napływ środków unijnych stanowią wsparcie dla realizacji prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce na poziomie 3% r/r w br., ocenił dyrektor, główny analityk na CEE & CIS Sovereign Ratings w S&P Global Ratings Karen Vartapetov.

„Czy kryzys konstytucyjny, jak go nazwano lub jak ja prawdopodobnie uogólniłbym – będzie to bardzo kontrowersyjne środowisko w Polsce – czy może to prowadzić do słabszego wzrostu? To się dopiero okaże. Myślę, że jeśli spojrzeć na wskaźniki zaufania inwestorów i ogólny przepływ funduszy, nie wydaje się, aby istniało wiele dowodów sugerujących, że inwestorzy zagraniczni stają się bardziej ostrożni wobec Polski; widzimy raczej bardziej pozytywne nastawienie do Polski, a biorąc pod uwagę np. ostatnie emisje euroobligacji – popyt na obligacje rządowe był bardzo, bardzo znaczący. Myślę, że nowy rząd może w ten czy inny sposób odblokować środki na odbudowę i odporność, co zaowocuje wypłatami – mam na myśli wypłaty niezwiązane z energią – już na początku tego roku. Sądzę, że mogłoby to wesprzeć zaufanie inwestorów i odnowić napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych netto do gospodarki, co wsparłoby naszą prognozę wzrostu realnego PKB o około 3% w tym roku” – powiedział Vartapetov podczas webinaru „Central and Eastern Europe Sovereign Outlook 2024”.

S&P Global Ratings szacuje, że PKB w Polsce wzrośnie o 3,1% r/r w 2024 r.

Na początku br. Ministerstwo Finansów uplasowało na rynku euro 10- i 20-letnie obligacje benchmarkowe o łącznej wartości nominalnej 3,75 mld euro. Inwestorzy zgłosili łączny popyt na poziomie 10,2 mld euro.

Źródło: ISBnews