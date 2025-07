Po zaskakującej obniżce stóp procentowych o 25 pb Rada Polityki Pieniężnej (RPP) najprawdopodobniej będzie kontynuować cięcia na kolejnym posiedzeniu decyzyjnym we wrześniu, jednak pozostaje niepewne, czy następnym ruchem będzie obniżka o 25 czy 50 pb, oceniają ekonomiści Erste Group.

„W naszej ocenie, decyzja ta sygnalizuje przekonanie RPP, że inflacja zasadnicza zbliży się do 2,5% w lipcu i pozostanie w przedziale tolerancji w przewidywalnym horyzoncie. Podzielamy ten pogląd i spodziewamy się kolejnej obniżki stóp procentowych we wrześniu. Pozostaje jednak niepewne, czy następnym ruchem będzie obniżka o 25 czy 50 punktów bazowych” – czytamy w komentarzu banku.

Analitycy zwrócili uwagę, że zrewidowana projekcja inflacyjna wydaje się wystarczająca do obniżki stóp procentowych, pomimo wcześniejszych komentarzy członków RPP sugerujących, że obniżka stóp procentowych jest wystarczająca.

„Te zrewidowane prognozy wydają się wystarczające, aby uzasadnić obniżkę stóp procentowych, pomimo wcześniejszych komentarzy członków RPP sugerujących, że wolą opóźnić złagodzenie polityki co najmniej do września. Niedawno podkreślaliśmy eskalację napięć na Bliskim Wschodzie i wysokie ceny ropy naftowej jako powody do przyjęcia bardziej ostrożnego stanowiska. Jednak komunikat prasowy NBP nie odnosi się do tych zagrożeń geopolitycznych, wskazując, że Rada nie postrzega ich obecnie jako istotnego zagrożenia dla perspektyw inflacji – prawdopodobnie ze względu na względną stabilność obserwowaną w ostatnich tygodniach” – czytamy dalej.

RPP postanowiła dziś obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt proc., do 5% w przypadku (głównej) stopy referencyjnej. Konsensus rynkowy zakładał brak zmiany stóp proc.

W komunikacie po posiedzeniu Rady podano, że w ocenie RPP, w najbliższych miesiącach obniży się poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP. Biorąc to pod uwagę, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP.

Rada zapoznała się z wynikami lipcowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 9 czerwca 2025 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,5-4,4% w 2025 r. (wobec 4,1-5,7% w projekcji z marca br.), 1,7-4,5% w 2026 r. (wobec 2-4,8%) oraz 0,9-3,8% w 2027 r. (wobec 1,1-3,9%).

Źródło: ISBnews