Przyszły tydzień, ze względu na stabilizację cen na rynku hurtowym, może być ostatnim, w którym będziemy notować jeszcze wyraźne obniżki cen paliw na stacjach. Jeśli jednak na rynek hurtowy powrócą obniżki cen, to spadki na stacjach będą kontynuowane także w październiku, wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

Podobnie jak przed tygodniem ceny detaliczne benzyn i oleju napędowego spadają średnio od 8 do 10 groszy na litrze, a nowe poziomy są już najniższe od wybuchu wojny w Ukrainie.

Podwyżki odnotowaliśmy natomiast w przypadku autogazu, średnio o 3 grosze na litrze. O ile w przypadku benzyn i oleju napędowego ceny spadły od połowy lipca o około 40-44 gr/l, to autogaz w tym czasie zdrożał o 17 gr/l.

Średnie ceny paliw na stacjach na dzień 19 września wyniosły odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 6,04 zł/l, bezołowiowej 98 6,82 zł/l, oleju napędowego 6,05 zł/l i autogazu 2,86 zł/l. W kilku województwach mamy ceny benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego na średnim poziomie poniżej 6 zł/l i są to województwa w największym stopniu dotknięte powodzią.

Ostatni tydzień września, ze względu na stabilizację cen na rynku hurtowym, może być ostatnim, w którym będziemy notować jeszcze wyraźne obniżki cen na stacjach. Jeśli jednak na rynek hurtowy powrócą obniżki cen, to spadki n a stacjach będą kontynuowane także w październiku.

Tak czy inaczej jest szansa, że na koniec września średni poziom cen benzyny Pb95 i diesla spadnie poniżej 6 zł/l.

Ropa naftowa

Ceny listopadowej serii kontraktów na ropę Brent wzrosły w rejon 75 USD/bbl, tym samym ropa Brent jest najdroższa od 3 września. W skali tygodnia ropa Brent podrożała o około 4 USD/bbl. Ceny rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam powróciły do poziomu około 65 USD/bbl.

Decyzja FOMC o obniżce stóp procentowych o 50 pkt. do 4,75% – 5% stanowi wsparcie dla cen ropy naftowej. Rynek nadal obawia się słabnącego tempa wzrostu konsumpcji ropy naftowej.

W pierwszych dwóch tygodniach września amerykański popyt na paliwa kształtował się na średnim poziomie 19,6 mln bbl/d i był o 1,35 mln bbl/d (6,4%) niższy niż w analogicznym okresie roku 2023.

W sierpniu zgodnie z danymi GAC import ropy naftowej do Chin wzrósł o 14% w skali miesiąca do 49,1 mln ton, ale był nadal o 7% niższy niż w sierpniu 2023 roku. W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku Chiny zaimportowały blisko 367 mln ton ropy naftowej, co oznacza spadek o 3,1% rok do roku. Chiny pozostają największym na świeci importerem netto ropy naftowej i drugim największym na świecie (po USA) jej konsumentem. W 2023 roku kraj ten wygenerował blisko 50% światowego tempa wzrostu konsumpcji ropy naftowej.

Źródło: ISBnews