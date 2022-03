Narodowy Bank Polski (NBP) będzie skupował od polskich banków hrywny (UAH) w gotówce otrzymane od obywateli Ukrainy, a następnie wymieni je w Narodowym Banku Ukrainy (NBU) według tego samego kursu, podał bank centralny. NBU odkupi od NBP do 10 mld hrywien w gotówce. Kurs wymiany będzie możliwie najbardziej zbliżony do oficjalnego kursu UAH/PLN.

W wybranych oddziałach bankowych w Polsce od 25 marca możliwa będzie wymiana w gotówce hrywien ukraińskich na polskie złote. Jest to wynik porozumienia podpisanego przez Narodowy Bank Ukrainy i Narodowy Bank Polski w dniu 18 marca 2022 r.

„Dorośli obywatele Ukrainy będą mogli wymienić maksymalnie do 10 000 hrywien na osobę. Banki będą przyjmowały do wymiany banknoty o nominałach od 100 do 1000 hrywien. Kurs wymiany będzie możliwie najbardziej zbliżony do oficjalnego kursu UAH/PLN” – czytamy w komunikacie.

Narodowy Bank Ukrainy odkupi od NBP do 10 mld hrywien w gotówce, podano także.

„Narodowy Bank Polski będzie skupował od polskich banków hrywny w gotówce otrzymane od obywateli Ukrainy, a następnie wymieni je w NBU według tego samego kursu” – czytamy także.

„Uciekając przed grozą wojny, wielu obywateli Ukrainy musiało udać się zagranicę, głównie do Polski. Wielu uchodźców miało ze sobą tylko hrywny w gotówce i napotkało trudności z ich wymianą na polskie złote. Porozumienie, które podpisaliśmy z Narodowym Bankiem Polskim, rozwiązuje ten problem. Obywatele Ukrainy będą mogli wymienić hrywny w gotówce w polskim banku by zaspokoić swe podstawowe potrzeby. Jesteśmy wdzięczni naszym polskim kolegom za podjęcie tego kroku, który umocni partnerstwo między naszymi narodami” – powiedział prezes NBU Kiryło Szewczenko, cytowany w komunikacie.

Narodowy Bank Polski podpisał 18 marca umowę z Narodowym Bankiem Ukrainy dotyczącą wymiany hrywny na polskiego złotego na terenie Polski przez uchodźców z Ukrainy od 25 marca br. po oficjalnym kursie.

Źródło: ISBnews