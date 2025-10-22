Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło nabór do XIII konkursu GOSPOSTRATEG, w którym chce znaleźć zespoły z odpowiednią wiedzą i kompetencjami do realizacji projektu dotyczącego zagadnienia badawczego pod nazwą „Program poszukiwania, rozpoznawania i zagospodarowania złóż naturalnego wodoru dla kształtowania polityki surowcowej i energetycznej Polski”, podało NCBR. Zapotrzebowanie na opracowanie takiego programu zgłosiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które następnie wykorzysta jego wyniki w praktyce. Budżet naboru wynosi 20 mln zł – na taką kwotę określono też maksymalną wysokość dofinansowania projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować od 14 listopada 2025 r. do 16 stycznia 2026 r., podano.

Źródło: ISBnews