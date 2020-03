Nestlé Polska przekaże żywność o wartości 5 mln zł w związku z pandemią koronawirusa, podała spółka. Ok. 800 000 produktów trafi m.in. do pracowników służby zdrowia, pacjentów szpitali zakaźnych, osób starszych oraz osób poddanych kwarantannie.

„Obecna sytuacja epidemiczna oznacza wiele wyzwań dla wszystkich. Niektóre grupy społeczne, takie jak osoby pracujące w służbie zdrowia, chore, wymagające opieki czy odizolowane, potrzebują teraz szczególnego wsparcia. Nierzadko mają one ograniczony dostęp do żywności czy nawet wody pitnej. Mamy nadzieję, że nasze darowizny pomogą zaspokoić te potrzeby. Jednocześnie obiecuję, że w dalszym ciągu będziemy oferować wsparcie tym, którzy go najbardziej potrzebują. Dziękujemy wszystkim naszym pracownikom i partnerom, bez których to działanie nie byłoby możliwe” – powiedział prezes Nestlé Polska Simon Smith, cytowany w komunikacie.

Darowizna obejmuje wodę butelkowaną, odżywki dla niemowląt i dzieci, płatki śniadaniowe, żywność dla dorosłych, kawę, słodycze, preparaty odżywcze, karmę dla zwierząt domowych i inne produkty.

Nestlé działa na polskim rynku od ponad 25 lat. Firma zatrudnia aktualnie 5500 pracowników w 8 lokalizacjach. Jest wiodącą firmą w obszarze żywienia z ok. 1 600 produktów i prawie 70 marek.

Źródło: ISBnews