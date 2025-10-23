Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pozyskał 1,4 mld zł z Funduszu Modernizacyjnego, podał Fundusz. Środki pochodzą ze sprzedaży europejskich uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Są to bezzwrotne fundusze przeznaczone na zieloną transformację w Polsce, w tym na nowy program dotyczący budowy biometanowni.

Przygotowane przez NFOŚiGW programy pomocowe uzyskały akceptację Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI):

– Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie biometanu – budżet 800 mln zł;

– Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej 2.0 – zwiększenie budżetu o 485 mln zł;

– Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna – zwiększenie budżetu o 100 mln zł, wymieniono w komunikacie.

„Wspieramy zieloną transformację w Polsce, pozyskując na ten cel nowe środki. Decyzja Europejskiego Banku Inwestycyjnego otwiera drogę do uruchomienia w przyszłym roku nowego programu budowy biometanowni, z niebagatelnym budżetem 800 mln zł. Skierujemy także dodatkowe fundusze do przedsiębiorstw na projekty w poprawę efektywności energetycznej oraz na rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych. To niezwykle potrzebne inwestycje, które zmieniają polską gospodarkę i przynoszą realne efekty środowiskowe” – powiedziała prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak, cytowana w materiale.

Otrzymanie wsparcia na uruchomienie nowego programu dotyczącego budowy biometanowni ma szczególne znaczenie, podkreślił fundusz. Program Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie biometanu otworzy nowe możliwości dla inwestorów planujących budowę biometanowni w Polsce, oferując finansowanie w formie dotacji do maksymalnie 45% kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawcami w programie będą mogły być podmioty o statusie przedsiębiorcy. Nabór wniosków planowany jest w pierwszej połowie 2026 r., wskazano.

Zwiększenie dostępnych budżetów w funkcjonujących już programach Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej oraz Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna pozwoli na objęcie wsparciem większej liczby beneficjentów, wynika także z komunikatu.

Dodatkowo NFOŚiGW otrzymał zgodę na kolejną zaliczkę wysokości 200 mln zł dla już funkcjonującego programu OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa.

Fundusz Modernizacyjny to instrument finansowy zasilony środkami ze sprzedaży 4,5% ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami EU-ETS. Sprzedaż tych uprawnień jest dokonywana w półrocznych transzach przez Europejski Bank Inwestycyjny. Pieniądze te wspierają modernizację systemu energetycznego, poprawę efektywności energetycznej i zeroemisyjny transport w Polsce i 12 innych krajach Unii Europejskiej. Szacuje się, że do Polski z Funduszu Modernizacyjnego w latach 2021-30 trafi ok. 60 mld zł.

NFOŚiGW pełni funkcję Krajowego Operatora Funduszu Modernizacyjnego, zgodnie z ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Dotychczas NFOŚiGW uzgodnił z EBI 25 programów pomocowych, których łączny budżet wynosi ok. 46 mld zł.

Źródło: ISBnews