Działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w tym roku koncentrować się będzie wokół realizacji 48 kluczowych programów priorytetowych, podał Fundusz. W tym roku NFOŚiGW na zieloną transformację planuje przeznaczyć 37 mld zł – głównie na transformację energetyczną i ochronę klimatu.

„Rok 2026 rozpoczynamy z bardzo dużą skalą dostępnego wsparcia. Prowadzimy ponad 30 naborów m.in. dla przedsiębiorców obejmujących rozwój OZE i wysokosprawnej kogeneracji czy adaptacji do zmian klimatu. Wdrażanie programów z KPO jest na bardzo wysokim etapie i będzie to rok rozliczania inwestycji. W tym roku również chcemy zintensyfikować wykorzystanie Funduszy Unijnych. Mamy do dyspozycji rekordowy roczny budżet 37 mld zł, a 85% środków, które dystrybuujemy to środki na szeroko pojętą transformację niskoemisyjną” – powiedziała prezes Dorota Zawadzka-Stępniak, cytowana w komunikacie.

Fundusz zapowiedział, że w tym roku planowane jest przeprowadzenie zmian w programie „Czyste powietrze”, które w lutym zostaną przedstawione do szerokich konsultacji.

„W odpowiedzi na sygnały z rynku i po ewaluacji programu, zdecydowaliśmy się zaproponować zmiany w kilku obszarach. W przyszłym tygodniu przedstawimy propozycje zmian do konsultacji społecznych” – dodał zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Robert Gajda. Jak wyjaśnił, zmiany będą wprowadzane etapami, ponieważ część z nich będzie wymagała zgody Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Ten rok w Funduszu rozpoczął się z ponad 30 otwartymi naborami wniosków dla różnych grup beneficjentów. To m.in. finansowane z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) nabory skierowane do przedsiębiorców, które pomogą im w inwestycjach w odnawialne źródła energii, poprawę efektywności energetycznej i wysokosprawną kogenerację. Samorządy mogą liczyć na wsparcie projektów, które przystosują ich tereny do zmieniających się warunków klimatycznych z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW). 173 mln zł z Funduszy Europejskich trafi na rozwój mikroretencji. Środki na budowę przydomowych systemów gromadzenia i wykorzystania deszczówki za pośrednictwem WFOŚiGW otrzymają gospodarstwa domowe. NFOŚiGW przeznaczy też z nowego programu 30 mln zł na rozwój zeroemisyjnego transportu w parkach narodowych. Dofinansowanie dotyczy zakupu nowych elektrycznych pojazdów do transportu turystów (pojazdy kat. M3), rowerów i łodzi elektrycznych, wymieniono w materiale.

Lista programów priorytetowych NFOŚiGW na 2026 rok obejmuje 48 pozycji, które wpisują się w priorytety środowiskowe określone w strategii działania Funduszu na lata 2025-2028. Źródłem finansowania projektów będą przede wszystkim: środki własne NFOŚiGW, Fundusze Europejskie, Fundusz Modernizacyjny oraz Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), podano także.

NFOŚiGW podkreślił, że wdrażanie i finansowanie inwestycji KPO przez NFOŚiGW jest na zaawansowanym poziomie. Większość środków udostępnianych w ramach KPO z 12 programów zostanie przekazana beneficjentom w tym roku. Wśród programów znajduje się m.in. poprawa efektywności energetycznej szkół, rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego (Zielony Transport Publiczny) i prywatnego – NaszEauto, a także wsparcie modernizacji systemów ciepłowniczych i rozwój wielkoskalowego magazynowania energii.

NFOŚiGW przeprowadził także konsultacje społeczne planowanego w tym roku programu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii i ciepła, który będzie okresem przejściowym po programie Mój Prąd 6.0. Planowany budżet programu to 335 mln zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

NFOŚiGW w uzgodnieniu z MKIŚ przygotowuje do złożenia w Europejskim Banku Inwestycyjnym 6 formularzy dla nowych programów w ramach XI wiosennej transzy. Do finansowania ze środków Funduszu Modernizacyjnego (FM) zaplanowano programy o łącznym budżecie ponad 6 mld zł:

– Poprawa efektywności energetycznej budynków szpitalnych

– Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych

– Wysokosprawna kogeneracja z odpadów niebezpiecznych

– Poprawa efektywności budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenach wiejskich

– Magazyny ciepła w ciepłownictwie systemowym – pilotaż

– Dofinansowanie przydomowych magazynów energii, zakończono.

