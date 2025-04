Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przyznał 35 podmiotom m.in. uczelniom, szpitalom i urzędom ponad 809 mln zł dofinansowania na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, także zabytkowych, podał Fundusz. Dzięki inwestycjom zmniejszy się wykorzystywana w budynkach ilość energii i emisja gazów cieplarnianych.

Dotacje na realizację 45 projektów o łącznej wartości niemal 1,1 mld zł w całej Polsce pochodzą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027.

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wpisuje się w priorytet transformacji energetycznej, określony w Strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2025-2028. Projekty ze wsparciem środków FEnIKS przynoszą konkretne oszczędności i efekty ekologiczne: zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie ilości emisji szkodliwych substancji do środowiska. Modernizacja zabytkowych budynków pozwala dbać o dziedzictwo kulturowe i zachować je dla kolejnych pokoleń” – powiedział zastępca prezesa NFOŚiGW Józef Matysiak, cytowany w komunikacie.

Fundusz wymienił, że projekt poprawy efektywności energetycznej budynków należących do zabudowy 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu i objętych opieką konserwatorską, planowany do końca 2028 r., zyskał 52 mln zł dofinansowania. Ponad 45 mln zł dofinansowania dostał projekt Termomodernizacji budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a zadanie jest planowane do końca 2028 r.

Projekt Modernizacja energetyczna zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie otrzymał 43 mln zł dofinansowania z FEnIKS. Termomodernizacja obejmie cztery budynki uczelni: Centrum Kultury ZUT, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Inwestycja jest planowana do końca 2029 r. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ministerstwa Finansów to projekt z dotacją niemal 32 mln zł. Realizacja inwestycji została zaplanowana do końca 2029 r.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie realizował dwa projekty z dotacją z FEnIKS, w tym zadanie Poprawa efektywności energetycznej w zabytkowym budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu wraz z instalacją OZE, które otrzymało dotację w wysokości ponad 17 mln zł. Prace są planowane do końca września 2027 r.

W ramach naborów podpisano także umowy m.in. na poprawę efektywności energetycznej zabytkowego budynku Kancelarii Sejmu, na termomodernizację 27 budynków archiwów państwowych oraz termomodernizację zabytkowych budynków Politechniki Łódzkiej.

