Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przedstawił do konsultacji społecznych pakiet proponowanych zmian w programie „Czyste Powietrze”, podał Fundusz. Proponowane zmiany mają wzmocnić skuteczność programu i zwiększyć liczbę osób, które będą mogły z niego realnie skorzystać. Uwagi i opinie można zgłaszać do 16 marca 2026 r.

Zmiany w programie będą wdrażane etapami w 2026 roku.

Wśród kluczowych propozycji znajdują się:

– Wprowadzenie odstępstw od wymogu 3-letniej własności budynku, co pozwoli większej grupie osób ubiegać się o dofinansowanie.

– Dopuszczenie termomodernizacji o mniejszym zakresie przy jednoczesnej wymianie źródła ciepła.

– Dofinansowanie audytów energetycznych przed złożeniem wniosku, bez konieczności angażowania środków własnych przez potencjalnych wnioskodawców, wymieniono.

Część zmian może zostać wdrożona w krótkim horyzoncie czasowym. Inne wymagają dodatkowych uzgodnień, m.in. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w związku z wykorzystaniem bezzwrotnych środków z Funduszu Modernizacyjnego. Z tego powodu zmiany w programie „Czyste Powietrze” będą wdrażane etapami.

Program „Czyste Powietrze” służy poprawie jakości powietrza oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę 2,5 mln nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych do 2032 r.

Na realizację programu zabezpieczono ponad 30 mld zł ze środków KPO, FEnIKS oraz Funduszu Modernizacyjnego.

Źródło: ISBnews