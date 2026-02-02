Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska (MKiŚ), zdecydował o zmianie terminu naboru wniosków w ramach programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”, podał Fundusz. Obecnie aplikowanie jest możliwe do końca lutego 2026 r. Wynika to z dotychczasowego poziomu zainteresowania programem, który przełożył się na wykorzystanie budżetu 400 mln zł na poziomie około 20%.

W programie „Moja Elektrownia Wiatrowa” złożono 3 031 wniosków o dofinansowanie o wartości ponad 95 mln zł. Nabór wniosków w ramach programu będzie prowadzony do 28 lutego 2026 r. lub do wyczerpania dostępnej alokacji środków w wysokości 150 mln zł. Wcześniej nabór prowadzony był w trybie ciągłym do końca 2028 r. lub do wyczerpania środków.

„Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie prawidłowej realizacji programu i efektywne wykorzystanie środków publicznych. Umożliwią ich ewentualne przekierowanie na realizację innych programów priorytetowych finansowanych z Funduszu Modernizacyjnego” – czytamy w komunikacie.

Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” skierowany jest do osób fizycznych – właścicieli budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych w takich budynkach. Dofinansowanie dotyczy zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej produkującej energię na własne potrzeby oraz magazynu energii elektrycznej (opcjonalnie).

Dofinansowanie można otrzymać w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną mikroinstalację wiatrową o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW, a także nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh.

Źródło: ISBnews