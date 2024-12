Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił nabór wniosków dla samorządów na dofinansowanie opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA), podał Fundusz. Budżet naboru wynosi 20 mln zł. Nabór trwa od 29 listopada 2024 r. do 31 stycznia 2025 r. Program jest skierowany do miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast z przedziału 1520 tys. mieszkańców, które są stolicami powiatów.

„W otwartym przez NFOŚiGW naborze dofinansowanie może zostać przyznane na opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu. Beneficjentami programu mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego i podmioty działające w ich imieniu. To miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta z przedziału 1520 tys. mieszkańców, które są stolicami powiatów. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 79,71%. Budżet naboru to 20 mln zł” – czytamy w komunikacie.

MPA to dokument, który zawiera diagnozę aktualnego przygotowania terenu na zmianę klimatu wraz z analizą ryzyka oraz listę koniecznych zadań, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności. Przeciwdziałanie i budowanie odporności na zjawiska pogodowe na poziomie samorządowym bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Opracowanie MPA to ważny krok do przygotowania terenów do skutków zmian klimatu, np. intensywnych opadów czy upałów, które przyczyniają się do tworzenia miejskich wysp ciepła, podano również.

Finansowanie pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027.

W pierwszym naborze wniosków na opracowanie MPA z działania 2.4 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom dotacje trafiły do 19 samorządów. Łączna wartość dofinansowania to 2,8 mln zł.

Źródło: ISBnews