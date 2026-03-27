Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchamia program dotacji dla osób fizycznych inwestujących w mikroinstalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. Nowy nabór będzie finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i ma charakter jednorazowego programu przejściowego, pozwalającego wypełnić lukę pomiędzy zakończeniem programu Mój Prąd 6.0 a programem wspierającym rozwój magazynowania energii z Funduszu Modernizacyjnego, podał Fundusz.

Wnioski będzie można składać w terminie 30 marca – 24 kwietnia 2026 r. Budżet programu wynosi 335 mln zł, a środki będą udostępnione w formule refinansowania kosztów inwestycji już zrealizowanych.

„Wsparcie prosumentów i rozwój energetyki rozproszonej to jeden z elementów zielonej transformacji. Magazyny energii stają się naturalnym uzupełnieniem fotowoltaiki i innych źródeł odnawialnych – pozwalają stabilizować produkcję, optymalizować zużycie i budować bardziej odporny, nowoczesny system elektroenergetyczny. Naszą rolą jest zapewnienie, aby te technologie były dostępne, opłacalne i szeroko wykorzystywane” – powiedziała prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak, cytowana w komunikacie.

„Umożliwiamy prosumentom, którzy zrealizowali inwestycje w okresie przejściowym, uzyskanie dofinansowania na fotowoltaikę oraz magazyny energii i ciepła. Dzięki dotacjom z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności więcej rodzin będzie mogło realnie obniżyć rachunki i korzystać z czystej energii, a cały system energetyczny stanie się stabilniejszy i odporniejszy” – dodał zastępca prezes Paweł Augustyn.

O wsparcie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które posiadają:

– mikroinstalację podłączoną do sieci (program nie obejmuje instalacji offgrid)

– umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii, podano także.

Dofinansowanie obejmie zakup i montaż:

– instalacji fotowoltaicznych (2-20 kW) – 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 7 000 zł

– magazynów energii (min. 2 kWh) – 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 16 000 zł

– magazynów ciepła (min. 20 dm3) – do 50% kosztów kwalifikowanych, maks. 20 zł / 1 dm3, nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Dodatkowe zasady:

– do jednej instalacji PV można zgłosić jeden magazyn energii i jeden magazyn ciepła,

– dofinansowanie obejmuje inwestycje zakończone przed dniem złożenia wniosku,

– okres kwalifikowalności kosztów: 1.08.2024 r. – 31.10.2025 r.

Program pozwoli:

– zwiększyć autokonsumpcję energii z przydomowych instalacji,

– poprawić lokalne bilansowanie energii,

– zwiększyć odporność sieci na przeciążenia,

– ograniczyć emisję CO2, wymieniono także.

Źródło: ISBnews