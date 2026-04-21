Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wprowadził zmiany, które rozszerzają grono uprawnionych beneficjentów oraz wydłużają termin naboru w programie „Dofinansowanie przydomowych magazynów energii – Część 1”, podał Fundusz. Nabór wniosków trwa od 30 marca do 30 kwietnia 2026 r. Tym samym wcześniejsza data zakończenia naboru została przesunięta o sześć dni.

O dotacje mogą wnioskować także wnioskodawcy wszystkich poprzednich naborów programu Mój Prąd.

„Kolejna zmiana dotyczy osób, które wcześniej skorzystały z programu II Grupy dofinansowania. Dotychczas o dofinansowanie mogły ubiegać się wyłącznie osoby, które otrzymały wsparcie w szóstym naborze programu Mój Prąd (MP6). Po zmianach o dofinansowanie mogą ubiegać się również wnioskodawcy z wcześniejszych naborów programu Mój Prąd, pod warunkiem, że rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie netbilling” – czytamy w komunikacie.

Rozszerzenie grupy uprawnionych wnioskodawców oraz wydłużenie terminu naboru to odpowiedź na realne potrzeby rynku i sygnały, które otrzymujemy od beneficjentów, wyjaśnił NFOŚiGW.

Program „Dofinansowanie przydomowych magazynów energii – Część 1 (KPO)” wspiera rozwój magazynowania energii w gospodarstwach domowych i jest elementem zielonej transformacji oraz wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego.

