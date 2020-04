Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaproponował pięć zmian dla polskich podmiotów szukających wsparcia z unijnego Programu LIFE, podał Fundusz. Należą do nich: dofinansowanie LIFE i NFOŚiGW dla wszystkich do 95%, pożyczka na koszt niekwalifikowany, skrócenie czasu rozpatrywania wniosku, ułatwienia we wnioskowaniu o krajowe wsparcie oraz wsparcie eksperckie na etapie przygotowania aplikacji.

„Będzie szybciej i prościej. Odpowiadamy na potrzeby instytucji, które mają pomysły na innowacyjne projekty w dziedzinie środowiska lub klimatu. Oferujemy krajową dotację na współfinansowanie oraz pomoc w opracowaniu koncepcji i wniosków. Naszą ofertę kierujemy do instytucji, które chcą konkurować o granty na poziomie całej UE” – powiedział wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski, cytowany w komunikacie.

Na udogodnienia mogą liczyć wszystkie polskie podmioty – zarówno te, które będą koordynować projekt, jak i takie, które przyjmą rolę współbeneficjenta inicjatyw międzynarodowych. Co do zasady, poziom unijnego dofinansowania z LIFE to 55% kosztów kwalifikowanych, ale w obszarze ochrony przyrody można uzyskać do 75% dofinansowania. W sumie – unijny LIFE i pomoc NFOŚiGW – to do 95% dofinansowania. To oznacza, że projekty zaakceptowane przez KE otrzymają dofinansowanie ze środków krajowych w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych. To rozwiązanie zarówno dla tegorocznych, jak i zeszłorocznych wnioskodawców oraz tych, którzy nie korzystali dotychczas z dofinansowania krajowego, podkreślono.

Na uproszczeniu systemu skorzystają głównie przedsiębiorcy, ale również instytuty badawcze, uczelnie wyższe i samorządy, które do tej pory nie miały zagwarantowanego wsparcia krajowego do limitu 40%.

Ponadto w programie priorytetowym NFOŚiGW „Współfinansowanie Programu LIFE” nadal obowiązują dwa rodzaje pożyczek: na zachowanie płynności finansowej i zapewnienie wkładu własnego wnioskodawcy. Nowością jest natomiast możliwość sfinansowania w ramach niskooprocentowanej pożyczki części kosztów niekwalifikowanych przez KE, ale niezbędnych dla realizacji projektu. W ten sposób NFOŚiGW ogranicza jedną z podstawowych barier w realizacji polskich projektów LIFE, wskazano również.

Procedowanie wniosku LIFE – na poziomie krajowym – będzie znacząco ułatwione. NFOŚiGW planuje skrócenie czasu rozpatrywania wniosku o współfinansowanie z 45 do 35 dni.

Poza tym – na pierwszym etapie (wstępnej ocenie) – nie będzie wymogu dostarczania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zrezygnowano też z oceny efektywności kosztowej przedsięwzięcia, uznając, że NFOŚiGW nie będzie dublował oceny, dokonanej już przez ekspertów Komisji Europejskiej.

„Program priorytetowy ‚Współfinansowanie Programu LIFE’ jest krajowym uzupełnieniem unijnego Programu LIFE. Dotychczas Narodowy Fundusz wsparł 83 polskie projekty LIFE, na które przeznaczył ponad 300 mln zł. Warto pamiętać, że w tegorocznym naborze LIFE Komisja Europejska rozdysponuje aż 450 mln euro, a największe szanse na unijne pieniądze mają ci, którzy wymyślą eko-rozwiązania ważnego europejskiego problemu środowiskowego lub klimatycznego” – przypomniano.

W podprogramie na rzecz środowiska KE czeka na fiszki projektowe, czyli noty koncepcyjne, do 14 lub 16 lipca 2020 r. (w zależności od priorytetu), a potem na wybrane pełne wnioski do lutego 2021 r. Termin złożenia pełnych aplikacji dla projektów na rzecz klimatu, gdzie ubieganie się o dofinansowanie jest jednoetapowe (tylko pełny wniosek), to 6 października 2020 r.

Źródło: ISBnews