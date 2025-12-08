Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zatwierdził listę wybranych do dofinansowania projektów budowy magazynów energii. Na realizację 183 inwestycji zaplanowano 4,15 mld zł ze środków Funduszu Modernizacyjnego, podał NFOŚiGW.

Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dotacji i pożyczek. Wybrane do dofinansowania projekty całkowicie wyczerpują budżet programu „Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej”. podkreślono.

NFOŚiGW opublikował listę rankingową wniosków złożonych w naborze. Pozytywną ocenę uzyskało 480 projektów, z czego do dofinansowania kwalifikuje się 183 projektów z najwyższą liczbą punktów w rankingu.

„Kolejnym krokiem będzie akceptacja po stronie wybranych wnioskodawców warunków dofinansowania. To otworzy drogę do przyznaniu dofinansowania przez zarząd NFOŚiGW. Ostateczną decyzję zatwierdzającą dofinansowanie podejmuje rada nadzorcza NFOŚiGW. Podpisanie umów z beneficjentami nastąpi do końca 2025 roku” – czytamy w komunikacie.

Nabór w ramach programu „Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej” cieszył się zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców, co pokazuje zapotrzebowanie rynku na wsparcie rozwoju magazynowania energii. Łączna wartość projektów, jakie zgłoszono w ramach naboru, przekracza 70 mld zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania na magazyny energii o łącznej mocy ponad 20 GW i 122 GWh pojemności wynosiła niemal 28 mld zł, przekraczając prawie siedmiokrotnie budżet programu, wskazano w materiale.

Inwestycje planowane przez przedsiębiorców to urządzenia o minimalnej mocy 2 MW i pojemności min. 4 MWh. Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść do 45% całkowitych kosztów inwestycji i (+10 pkt. proc. dla średniego przedsiębiorstwa i +20 pkt proc. dla małego przedsiębiorstwa). Pożyczka na warunkach preferencyjnych lub rynkowych może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych.

Źródło: ISBnews