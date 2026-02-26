Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zwiększył budżet

programu „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” do ponad 1,78 mld zł, podał Fundusz. Dodatkowe 73 mln zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) wesprą samorządy w realizacji inwestycji na rzecz przyjaznych

użytkownikom i środowisku placówek edukacyjnych.

Podpisywanie umów z beneficjentami zaplanowano do 31 maja 2026 r. Dotychczas w ramach programu NFOŚiGW podpisał 232 umowy z samorządami o łącznej wartości ponad 1,5 mld zł. Umowy dotyczą inwestycji w 434 szkołach i przedszkolach w całej Polsce.

W programie dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, nawet do 100% kosztów kwalifikowanych.

„Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy wspieramy modernizacje szkół i przedszkoli, które przynoszą lepszy komfort nauki i pracy, realne oszczędności energii i zysk dla środowiska. Termomodernizacje budynków, wymiana źródeł ciepła i instalacja odnawialnych źródeł energii to także konkretne rozwiązania podnoszące świadomość ekologiczną uczniów, rodziców i nauczycieli. Dodatkowe środki pozwolą nam objąć wsparciem jeszcze więcej samorządów, przyspieszając zieloną transformację placówek edukacyjnych w całej Polsce” – powiedziała prezes zarządu NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak, cytowana w komunikacie.

W ramach podpisanych umów samorządy otrzymują dotacje na kompleksową termomodernizację szkół i przedszkoli z zastosowaniem odnawialnych źródeł i magazynów energii. Dzięki modernizacji budynki zyskują nowe okna, drzwi i dachy, a ściany są ocieplane. Środki są przeznaczane również na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, montaż instalacji fotowoltaicznych, modernizację instalacji systemów grzewczych, wentylacyjnych czy oświetleniowych, wymieniono w materiale.

Zakres modernizacji energetycznej budynków musi wynikać z audytu energetycznego, wykazującego łączną redukcję zapotrzebowania na energię pierwotną budynków na poziomie minimum 30% oraz łączną redukcję zapotrzebowania na energię końcową na poziomie minimum 25%.

Źródło: ISBnews