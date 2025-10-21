Nie ma obecnie planów nowelizacji budżetu, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka.

„Nie ma na razie żadnych planów związanych z nowelizacją budżetu” – powiedział Szłapka podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, pytany czy konieczna będzie nowelizacja budżetu na 2025 r.

„Była informacja ministra Andrzeja Domańskiego nt. działań podejmowanych w związku z konsolidacją finansów publicznych, ale myślę, że pan minister finansów na bieżąco, co posiedzenie, daje taką krótką relację” – powiedział także rzecznik, pytany czy zgodnie z zapowiedzią resort przekazał dziś na posiedzeniu rządu informacje o działaniach podjętych przez Polskę w ramach procedury nadmiernego deficytu.

Źródło: ISBnews