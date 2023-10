Dzisiejsza obniżka stóp procentowych o 25 pb może sugerować, że bank centralny jeszcze raz obniży stopę referencyjną przed końcem roku, w tej samej skali, podał Erste Group. Bank ocenia, że dzisiejszy ruch Rady Polityki Pieniężnej (RPP) może świadczyć też o tym, że dostrzega ona potencjalne pierwsze oznaki ożywienia konsumpcji.

„O ile w poprzednim miesiącu rynki były zaskoczone decyzją o obniżce stóp o 75 pb, to dzisiejszy konsensus okazał się trafny. Wydarzenia te mogły uzasadniać bardziej znaczącą obniżkę zgodnie z hipotezą, że NBP zamierza dokonać cięć w pierwszej kolejności i skupić się na wzroście gospodarczym. Obecna decyzja może jednak sugerować, że NBP jeszcze raz obniży stopę referencyjną przed końcem roku lub że RPP dostrzega potencjalne pierwsze oznaki ożywienia konsumpcji. Ten ruch może również wskazywać na słabsze poleganie na niższej produkcji jako dodatkowym silnym czynniku dezinflacyjnym, prowadząc do wstrzymania obniżek stóp procentowych” – czytamy w komentarzu do decyzji RPP.

Erste prognozuje, iż nie można wykluczyć kolejnej obniżki stóp o 25 pb na listopadowym posiedzeniu, które najprawdopodobniej będzie ostatnim w tym roku.

„Natychmiastowa aprecjacja złotego do euro poniżej 4,6 pokazuje, że rynki walutowe były bardziej skłonne do obniżki stóp o 50 pb” – podkreślono.

RPP obniżyła dziś stopy procentowe o 25 pb – w przypadku stopy referencyjnej: do 5,75%, zgodnie z konsensusem oczekiwań rynkowych.

Źródło: ISBnews