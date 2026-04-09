W najbliższym czasie nie nastąpią zmiany stóp procentowych NBP, wynika ze słów prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adama Glapińskiego. Według niego obecnie nic nie wskazuje na to, aby Polska oddaliła się od celu inflacyjnego.

„[RPP] bierze pod uwagę, że obecny szok podwyższy nieco inflację, ale może też ograniczy wzrost gospodarczy, co presję inflacyjną zmniejszy. W takich warunkach uzasadnione jest utrzymanie stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie i dlatego Rada tak zdecydowała” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Inflacja w kolejnych miesiącach będzie zależała od cen surowców energetycznych, w tym ropy i gazu, a te – od sytuacji geopolitycznej. Ponadto dla inflacji ważne będą krajowe decyzje regulacyjne ws. podatków na paliwa oraz, po trzecie, kwestia, czy ceny paliw będą przerzucane na ceny innych dóbr, wymienił.

„Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale w najbliższym czasie nie przewiduję żadnych zmian w zakresie stóp procentowych” – podkreślił.

„O podwyżce z tego punktu widzenia [obecnej sytuacji geopolitycznej] nie ma mowy. Co do obniżki – przed wybuchem tego konfliktu była mowa i wielu członków Rady się wypowiadało w swoich wywiadach o jednej lub dwóch obniżkach w tym roku. Teraz nad tym postawiony został znak zapytania” – dodał.

Zapewnił jednocześnie, że „na razie nic nie wskazuje na to, abyśmy się oddalili od celu inflacyjnego”.

Rada podjęła dziś decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie:

– stopa referencyjna 3,75%;

– stopa lombardowa 4,25%;

– stopa depozytowa 3,25%;

– stopa redyskontowa weksli 3,80%;

– stopa dyskontowa weksli 3,85%.

