Koalicja Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050-Polskiego Stronnictwa Ludowego i Nowej Lewicy nie rezygnuje z zapowiedzi postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu (TS), ale też na razie nie zapadła żadna polityczna decyzja w tej sprawie, wynika z wypowiedzi Ryszarda Petru z Polski 2050.

Pytany w TVN24, czy w koalicji istnieje różnica zdań w sprawie postawienia prezesa NBP przed TS, Petru powiedział: „Nie słyszałem takich postulatów, żeby to odpuszczać, ale też nie ma jakiejkolwiek finalnej decyzji politycznej”.

„Jeżeli ewidentnie było łamane prawo, a szczególnie konstytucja – i tak mamy w przypadku NBP, w dwóch artykułach – jestem przekonany, że konstytucja została złamana. To jest art. 220 ustawy, konstytucji, ust. 2 konkretnie, który mówi, że nie wolno finansować deficytu budżetowego przez NBP, a to miało miejsce i art. 227 ust. 4 konstytucji, który mówi że prezes nie należy do partii politycznej, nie może udzielać się politycznie. W tych dwóch przypadkach prawo zostało ewidentnie złamane” – powiedział Petru.

„To są dwa bardzo mocne zarzuty, zarzuty fundamentalne, bo w Polsce dawno nikt nie został postawiony przed Trybunałem Stanu” – dodał.

W jego ocenie, wniosek, który jest obecnie przygotowywany, „musi być mocny merytorycznie”.

„Ten wniosek do Trybunału musi być bardzo mocny merytorycznie, jak najmniej polityczny, decyzja będzie, oczywiście, polityczna na końcu dnia. Ale ten pierwszy zarzut […] – to, co NBP robił, było groźne dla gospodarki i doprowadziło do zwiększenia inflacji” – uważa Petru.

„Mogę powiedzieć tak: wniosek jest przygotowywany, czyli argumenty merytoryczne wszystkie są zebrane” – podkreślił.

Z jego wypowiedzi wynika, że wniosek taki jest przygotowywany przez grupę osób.

„Decyzja będzie spójna koalicyjna, nie chciałbym tu wychodzić przed szereg i niczego zapowiadać tak długo, jak nie ma finalnych uzgodnień koalicyjnych” – dodał.

Lider Platformy Obywatelskiej (PO) i kandydat koalicji na premiera Donald Tusk informował w listopadzie, że Koalicja Platformy Obywatelskiej (KO), Polski 2050-Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) i Nowej Lewicy analizuje kwestię postawienia prezesa NBP przed TS.

Podpisana 10 listopada przez liderów KO, Polski 2050-PSL i Nowej Lewicy umowa koalicyjna zakłada m.in. pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej „odpowiedzialnych za usiłowanie bezprawnej zmiany ustroju państwa”, za naruszanie Konstytucji i ustaw oraz łamanie praworządności. Przedstawiciele obecnej koalicji już wcześniej zapowiadali w mediach m.in. możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej i postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego.

