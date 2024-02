Nie widać perspektyw, żeby w Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) powstała większość za obniżką stóp procentowych do końca tego roku, jeśli wszystkie dane będą się tak rozwijać, jak przewiduje bank centralny, ocenił prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński.

„Czy będą obniżki stóp procentowych czy nie w tym roku – to są spekulacje, bo nie znamy tych wszystkich parametrów. Członkowie Rady różnie się wypowiadają, różnie są nastawieni. Na razie nie ma o tym mowy. Zaryzykowałbym taką tezę: ja nie widzę jakichś perspektyw, żeby większość powstała za obniżką stóp procentowych, jeśli wszystkie dane będą się tak rozwijać, jak przewidujemy do końca roku. Natomiast mogą się pojawić głosy w Radzie za obniżkami, ale nie przewiduję, żeby to była większość” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Mówię nie jako przewodniczący Rady, tylko jako osoba, która uczestniczy w obradach i zna wszystkich dobrze i z nimi rozmawia, że do końca tego roku, jeśli się nic niespodziewanego nie wydarzy, to większości wniosek o obniżenie stóp nie będzie miał” – dodał.

Szef NBP podkreślił, że do tej pory – podczas posiedzeń, z których decyzje o głosowaniach już opublikowano – członkowie Rady nie zgłaszali wniosków o obniżkę stóp procentowych.

„Realna stopa procentowa jest wysoka. Inflacja bardzo spadła, a 5,75% jak było, tak jest. Mamy stopy procentowe wyższe niż inflacja i to znacząco. I to się pogłębia. Czyli te nasze stopy procentowe działają już mrożąco na gospodarkę, na popyt, na kredyt. I to się pogłębia. Ale w naszym przekonaniu tak powinno być. Zdecydowana większość Rady Polityki Pieniężnej – na poprzednich posiedzenia państwo widzieli – tak uważa. I tak uważają w Fedzie, tak uważają w EBC” – wskazał szef banku centralnego.

W grudniu ub.r., w styczniu i lutym br. RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie po tym, jak w październiku obniżyła je o 25 pb – w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75%. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp – o 75 pkt proc. do 6% w przypadku stopy referencyjnej.

