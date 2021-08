Średnia 7-dniowa zakażeń zbliża się do 200, co oznacza, że faktycznie mamy już IV falę zakażeń koronawirusem, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

„Jeżeli falę zaczniemy definiować od samego dołu, czyli minimum, które było osiągnięte po trzeciej fali, to my już faktycznie mamy czwartą falę. Te najniższe poziomy zakażeń odnotowywaliśmy 3-4 tygodnie temu. Wtedy średnia 7-dniowa była poniżej 100. W tej chwili ona już jest na stałe powyżej 100, a w zasadzie zbliża się do 200. Ta czwarta fala praktycznie idzie” – powiedział Niedzielski w rozmowie w RMF FM.

Dodał, że Ministerstwo Zdrowia będzie teraz przede wszystkim obserwować, czy ta liczba zakażeń przekłada się na hospitalizacje.

„Prognozy mówią, że maksimum, czyli czarny scenariusz to 15 tys. zakażeń koronawirusem, mniej więcej w październiku. Ta fala będzie się rozpędzała przez jakiś czas. Zakładamy, że liczba hospitalizacji w przypadku czarnego scenariusza, będąca pochodną zakażeń, będzie o 40-50% mniejsza, niż była w trzeciej fali. System ochrony zdrowia będzie w zdecydowanym stopniu mniej narażony na obciążenie” – zaznaczył.

Minister poinformował także, że resort ma rekomendację Rady Medycznej, by rozważyć podanie 3. dawki szczepionki przeciw Covid-19 w tych grupach, „które są najbardziej narażone na ryzyko”.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś, że dzienna liczba szczepień przeciw COVID-19 wyniosła 93 456, a łącznie wykonano ich 34 702 058. Liczba nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia wyniosła 176.

Do Polski dostarczono dotychczas 46 170 230 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 36 563 265, a 161 555 zostało poddanych utylizacji, podał resort na stronie dotyczącej szczepień. Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych wyniosła 14 012. Liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 17 663 125.

Źródło: ISBnews