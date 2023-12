Niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na inflację uzasadnia utrzymanie stóp procentowych bez zmian w grudniu, podano w komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP). RPP oceniła, że obniżaniu inflacji sprzyja umocnienie kursu złotego, które jest spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Rada podtrzymała, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie.

„Rada ocenia, że napływające dane wskazują na niską presję popytową i kosztową w polskiej gospodarce, która w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziaływać będzie w kierunku stopniowego spadku krajowej inflacji. Biorąc pod uwagę dokonane w poprzednich miesiącach dostosowanie stóp procentowych NBP, a także niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na inflację, Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie” – czytamy w komunikacie.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, podtrzymała też RPP.

„NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym” – napisał też bank centralny.

„Według szybkiego szacunku GUS roczny wskaźnik inflacji CPI w listopadzie 2023 r. wyniósł 6,5% (wobec 6,6% w październiku br.). Uwzględniając dane GUS, można szacować, że do spadku inflacji w ujęciu rok do roku przyczyniło się przede wszystkim obniżenie inflacji bazowej, a także – choć w mniejszym stopniu – obniżenie rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych. W przeciwnym kierunku oddziaływał natomiast wzrost rocznej dynamiki cen energii. W październiku br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były istotnie niższe niż przed rokiem, potwierdzając wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej. Wraz z niską dynamiką aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku dalszego spadku dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach” – czytamy dalej.

RPP postanowiła dziś utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75%. Konsensus rynkowy zakładał brak zmian.

Na czwartek, 7 grudnia br., na godz. 15:00 zaplanowano konferencję prasową prezesa NBP i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego.

Źródło: ISBnews