Narodowy Bank Polski (NBP) niepokoi się o stabilność systemu bankowego w związku z tym, że sądy okręgowe wydają bardzo różne wyroki w sprawach kredytów frankowych, poinformował prezes NBP Adam Glapiński.

„Niepokoimy się o stabilność systemu bankowego w związku z tym, że sądy okręgowe wydają tak różne wyroki w sprawach kredytów frankowych. To jest w ogóle nie do przewidzenia i do opanowania. Są problemy z odchodzeniem od WIBOR-u” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

NBP opublikuje jutro „Raport o stabilności systemu finansowego – XII ’22”.

Źródło: ISBnews