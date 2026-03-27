Niższych cen paliw na stacjach możemy się spodziewać nie wcześniej niż 31 marca, wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex. Zgodnie z prognozą uwzględniającą zapowiedzianą obniżkę akcyzy i podatku VAT benzyna Pb95 i Pb98 w kolejnym tygodniu potanieje o 1,18 zł/l, a olej napędowy o 1,3 zł/l.

Czwarty tydzień wojny w Iranie jest kolejnym, który podnosi ceny paliw na rynkach światowych, także w Polsce. Średnia cena diesla wynosi 8,75 zł/l i wzrosła w ciągu tygodnia o 0,88 zł/l, a benzyny 7,16 zł/l, tu notujemy wzrost o 0,26 zł/l. Autogaz z kolei podrożał o 0,30 zł/l Od początku wojny ceny Pb95, ON i LPG wzrosły odpowiednio o 1,43 zł/l, 2,77 zł/l i 0,90 zł/l.

Średnie ceny paliw 26 marca br.:

• Benzyna bezołowiowa 95: 7,16 zł/l (+26 gr/l)

• Benzyna bezołowiowa 98: 7,85 zł/l (+28 gr/l)

• Olej napędowy: 8,75 zł/l (+88 gr/l)

• Autogaz: 3,68 zł/l (+0,30 gr/l)

Rząd interweniuje na rynku paliw. Wydarzeniem tygodnia jest długo oczekiwana interwencja rządu w kwestii ograniczenia wzrostu cen paliw i jego negatywnego wpływu na portfele kierowców.

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wprowadzeniu urzędowych cen maksymalnych na benzynę i olej napędowy oraz ustawę która, umożliwi Ministrowi Finansów obniżenie stawki akcyzy na paliwa do poziomu odpowiadającemu minimalnemu poziomowi obowiązującemu w UE. Maksymalna cena paliw będzie ustalana według określonej formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Rząd dodatkowo obniży stawkę VAT na paliwa do 8% z 23%. Rząd planuje wprowadzić zmiany w życie jeszcze przed świętami

Ustawy po przegłosowaniu w Senacie, jeszcze w piątek, mają od razu być przesłane do podpisu przez prezydenta. Realnie, w naszej ocenie, niższych cen paliw na stacjach możemy się spodziewać nie wcześniej niż 31 marca.

Prognoza cen na tydzień 14 (30.03-03.04.2026)

• Pb95 – 5,98 zł/l (-1,18 zł/l)*

• Pb98 – 6,67 zł/l (-1,18 zł/l)*

• ON – 7,45 zł/l (-1,30 zł/l)*

• LPG – 3,75 zł/l (+0,07 zł/l)

* po uwzględnieniu zapowiedzianej obniżki akcyzy i podatku VAT

W piątek rano ceny majowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie 110 USD/bbl i jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego. Na rynkach azjatyckich obserwujemy znaczny spadek cen. Ceny regionalnego benchmarku Dubai/Oman po ustanowieniu historycznych maksimów 23 marca na poziomie blisko 170 USD/bbl spadły aktualnie w okolice 113 USD/bbl.

W cenach ropy i paliw wciąż mamy premię za ryzyko geopolityczne, a dalszy rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie pozostaje nieprzewidywalny.

Poziom zapasów diesla i oleju opałowego w europejskim hubie ARA spadł w skali tygodnia 5% i pozostaje niecałe 4% poniżej poziomu z analogicznego okresu roku poprzedniego. Przedłużający się konflikt może jednak znacznie uszczuplić poziom zapasów. Ostatnie tankowce z dieslem z regionu Zatoki Perskiej, które zostały załadowane przed wybuchem wojny, powinny dotrzeć do europejskich portów do 10 kwietnia. Po tym terminie nie oczekuje się kolejnych dostaw. Z regionu Zatoki Perskiej (zgodnie z informacjami Kpler )w marcu Unia Europejska zaimportowała 1,1 mln ton diesla, co stanowiło blisko 20% całego importu. Znalezienie alternatywy dla dostaw diesla z regionu Zatoki Perskiej może być dla Europy wyzwaniem w najbliższych tygodniach.

Źródło: ISBnews / Reflex