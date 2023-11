Zmagania Chin z USA, a może Europa? Walka o bycie najsilniejszą gospodarką świata. Stany Zjednoczone, jak i Chiny są dwiema największymi gospodarkami na świecie. Czy Chiny wyprzedzą USA? Walka o bycie liderem gospodarki światowej zależy od różnych czynników taki jak: eksport, import, PKB, zasoby naturalne, innowacje, technologia oraz wiele innych. Stany Zjednoczone mają silny sektor usług, innowacyjność i wydajność. Chiny są znane z wysokiej produkcji przemysłowej, eksportu i roli na arenie międzynarodowej.

Sztuczna inteligencja rewolucją przemysłową oraz szansą na zwiększenie produktywności

Pandemia miała ogromny wpływ na wiele obszarów globalizacji. Zakaz podrózowania oraz lockdow spowodowały znaczący spadek osób podróżujących. Pandemia COVID-19 mocno zachwiała trendami globalizacyjnymi oraz łańcuchami dostaw. Wojna na Ukrainie również obnażyła te słabości. Najważniejszym aspektem by zostać liderem gospodarczym jest doskonalenie technologii AI. Rewolucja technologiczna przyczyni się do ogromnego wzrostu produktywności oraz wprowadzi zmiany w prowadzeniu biznesów.

„Będziemy mieli również bloki tematyczne skoncentrowane tu i teraz. Zajmiemy się rynkiem amerykańskich akcji. Chcemy się temu tematowi przyjrzeć czy to nadal jest tak silnie i jakie są tam perspektywy rozwoju. Zajmiemy się też rynkiem długów, gdzie wkraczamy w nową erę, po erze taniego pieniądza. Wchodzimy w erę podwyższonej inflacji i stóp procentowych, która stwarza wiele okazji inwestycyjnych na rynku długów. Również zajmiemy się polską giełdą. Październik był bardzo zielony i bardzo Polski, jeden z najsilniejszych rynków na świecie” – powiedział prezes Domu Inwestycyjnego Xelion Krzysztof Prasał.

Zielona transformacja

W rozwoju gospodarczym trze uwzględnić również zieloną transformację. Zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo stosowania i emisja gazów cieplarnianych są bardzo ważnymi czynnikami. Zielona transformacja ma ogromny wpływ na geopolitykę. Podstawą jest określenie negatywnego wpływu gospodarki na środowisko naturalne i tworzenie nowych możliwości rozwoju co przyczynia się do wzrostu innowacyjności oraz poprawy życia. Transformacja ma na celu ograniczenie kosztów inwestycji, restrukturyzacje sektorów gospodarczych, przekształcenia zmian pracy oraz zmian społecznych.

„Nie możemy zapominać o zielonej transformacji, bo to szalenie będzie wpływać, już powoli wpływa na to, co się dzieje na rynkach. Region pomiędzy zwrotnikami staje się dla ludzi zabójczy. Nie da tam się prowadzić normalnej gospodarki, pola uprawne wysychają, nie da się pracować na zewnątrz, nie da się funkcjonować. Europa musi odpowiedzieć na pytanie, Czy jesteśmy w stanie przyjąć nie 5, nie 50, ale być może 500 milionów uchodźców. Afryka jest w tej chwili najszybciej zaludniającym się kontynentem świata. Ludzie migrowali ze względu na zmiany klimatyczne” – powiedział prezes Domu Inwestycyjnego Xelion.

Hasłem przewodnim kongresu jest Quo Vadis, Munde? Dokąd zmierzasz, świecie?

Już po raz piętnasty Dom Inwestycyjny Xelion zaprasza na jedno z najciekawszych wydarzeń rynku kapitałowego w Polsce. Podczas Kongresu Inwestycyjnego Xelion, który odbędzie się 9 listopada 2023 roku o godzinie 10:30 wybitni ekonomiści, zarządzający funduszami oraz przedstawiciele biznesu przedstawią swoje eksperckie opinie na temat strategii i perspektyw inwestycyjnych w coraz bardziej wielobiegunowym świecie. Nie zabraknie też odniesień do najgorętszych geopolitycznych tematów.

„Jest wiele znaków zapytania, na które będziemy próbowali odpowiedzieć. Zaczynając od najważniejszego co się wokół nas dzieje, determinuje rzeczywistość gospodarczą i inwestycyjną, czyli od geopolityki. Hasło, które mnie mocno trzyma i które ja widzę, to jest 3D: deglobalizacja, dekarbonizacja i demografia” – powiedział Krzysztof Prasał.

Tematy, które będą poruszone na konferencji:

Wpływ wybuchu wojny w Ukrainie na impuls inflacyjny i perspektywy ekonomiczne w 2023 roku.

Czy widmo stagflacji jest jeszcze aktualne, czy raczej schodzi na dalszy plan?

Jakie są prognozy dotyczące normalizacji cen i ewentualnego zacieśnienia polityki pieniężnej przez banki centralne?

Inwestorzy znajdują nowe źródła nadziei – rozwój sztucznej inteligencji czy znacznie tańsze surowce.

Czy okres „łatwego” spadku inflacji rzeczywiście minął, a hossa na rynkach przypomina tę z ubiegłej dekady?

Jakie są perspektywy inwestycyjne w coraz bardziej wielobiegunowym świecie?

Jakie są najważniejsze kwestie geopolityczne wpływające na rynek kapitałowy?

