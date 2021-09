Rząd chce przygotować nowy system ubezpieczeń rolniczych od ryzyk, jakie niesie ze sobą prowadzenie działalności rolniczej, z dużo większym niż dotychczas udziałem państwa, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Nowy system ma zostać zaprezentowany na początku października.

Premier podkreślił, że jednym z kierunków działań rządu jest zasadnicza przebudowa ubezpieczeń rolniczych, gdyż prowadzenie gospodarstwa rolnego obarczone jest – jak powiedział – „potężnym ryzykiem gospodarowania, klęskami żywiołowymi” „klęskami biologicznymi, ASF, ptasia grypą w tym roku”.

„Nie ma ubezpieczycieli , którzy to ubezpieczą, […] którzy wszystkie tego typu ryzyka ubezpieczą i dlatego w to miejsce, obok składek rolniczych, w ogromnym stopniu, znacznie większym niż składki rolnicze wejdzie państwo polskie, po to, żeby zapewnić godziwą rekompensatę strat w oparciu o nowy system ubezpieczeń rolniczych. Ten system zaprezentujemy […] już na samym początku października” – powiedział Morawiecki podczas konferencji podsumowującej akcję „10 programów na 100 dni”.

W ramach Polskiego Ładu zapowiadano także przyjęcie kodeksu rolnego, który ma uregulować podstawowe prawa dotyczące gospodarowania rolnego i rozdzielić małe gospodarstwa od farm rolnych, zwiększenie stawki dopłat za paliwo rolnicze ze 100 zł za 1 ha – do 110 zł za 1 ha oraz uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD), umożliwiając sprzedaż na terenie całej Polski i tworząc program pomocowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Źródło: ISBnews