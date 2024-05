Obecnie w Polsce przebywa 952 tys. osób posiadających PESEL UKR, czyli tych, którzy po przybyciu do Polski od 24 lutego 2022 roku złożyli wniosek o nadanie numeru PESEL, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. W ocenie wiceministra procedowany obecnie w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który umożliwi występowanie Ukraińców o pobyt tymczasowy, pozwoli zweryfikować tę liczbę.

„Jeżeli spojrzeć na wszystkie liczby uchodźców, to w ramach PESEL UKR, tego systemu, mamy obecnie 952 tys. osób, natomiast ten system który wprowadzamy – przejście z ochrony tymczasowej na pobyt tymczasowy pozwoli nam ostatecznie tę liczbę zweryfikować” – powiedział Duszczyk w Sejmie, podczas debaty nad projektem.

Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane są za 762 tys. obywateli Ukrainy.

Wiceminister odpowiadał na pytania w Sejmie podczas czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

„762 tys. osób mamy w ZUS-ie, natomiast jeżeli spojrzymy sobie na odsetek aktywności ekonomicznej uchodźczyń i uchodźców wojennych z Ukrainy, to w tym przypadku mamy ok. 70%. Ostatnie dane to było 69% aktywnych na rynku pracy, co – jak zaznaczam – […] jest to najwyższy wskaźnik w krajach OECD” – wskazał wiceminister.

„Uchodźcy z Ukrainy są bardzo, bardzo aktywni ekonomicznie, mimo tego, że posiadają dzieci. Ten obowiązek szkolny jest realizowany, pozwala to im trafiać na rynek pracy. Również urzędy pracy stworzyły specjalne programy aktywizacji zawodowej dla nich, a więc tutaj mamy do czynienia z bardzo wysoką aktywnością ekonomiczną, a więc płaceniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne” – dodał.

Projekt ustawy zakłada przedłużenie części rozwiązań dla obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r., wprowadza dla osób objętych ochroną tymczasową możliwość ubiegania się o pobyt tymczasowy oraz zakłada objęcie obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci z Ukrainy, przebywających w Polsce.

Źródło: ISBnews